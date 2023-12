Betlehem 1 órája

Ünnepi rendezvényekkel várják a díszbe öltözött Borotán is a karácsonyt – galériával

Ünnepi díszbe öltözött Borota központja is, ahol az általános iskolások adtak karácsonyi műsort a művelődési házban. A faluban minden évben betlehemet is állítanak a községháza előtt, ahol fényfüzérrel díszítik fel a fákat is.

A Borotai Általános Iskola diákjai adtak karácsonyi műsort Fotó: Pozsgai Ákos

A településen folyamatos a készülődés a karácsonyra, az adventi időszakban közösségi foglalkozásokat és ünnepségeket szerveznek. December elején jótékonysági karácsonyi sütivásárt szervezett a helyi óvoda a művelődési ház elé, december 6-án pedig a Borotára is szakadó hóesésben érkezett a Mikulás a gyerekek legnagyobb örömére. Ünnepi fények díszítik mostanra a település központját, ahol a községháza előtt minden évben betlehemet is állítanak. A betlehemállítás szokásának eredete és hagyománya hétszáznyolcvan évre nyúlik vissza, amikor a ferences szerzetesek elevenítették fel az első Betlehem emlékét, ezt a hagyományt követik a borotaiak is. A barlang istállót ábrázolja, Máriával, Józseffel és a Kisdeddel, valamint körülötte a bibliai napkeleti bölcsekkel, akiket szokás három királyoknak is nevezni, és akik a csillag vezetésével keletről Betlehembe érkeztek, hogy hódoljanak Jézusnak, a zsidók új királyának. A jászol látványa segít átélni a karácsony misztériumát, hogy az emberek szívében is helyet kapjon Jézus, aki gyermek képében jött közénk. Nem csak a betlehem, hanem a művelődési ház előtt fényárban pompázó karácsonyfa is a falu központjának egyik ékessége az év végi ünnepek idején. A művelődési ház a színtere az adventi és karácsonyi rendezvényeknek is, az adventi készülődés jegyében a napokban kézműves foglalkozást tartottak, ahol karácsonyi díszeket és süteményeket készítettek a résztvevők.

Ünnepi díszbe öltözött Borota központja is Fotók: Pozsgai Ákos

A Borotai Általános Iskola is itt tartotta karácsonyi műsorát, teljesen megtelt a nézőtér szülőkkel, barátokkal és ismerősökkel. A diákok egy angol karácsonyi történetet idéztek fel, az ünnepi műsor végén a szervezők vendégül látták a gyerekeket és az érdeklődőket egyaránt. December 22-én, pénteken érkezik a Szeretetláng a borotai Szent Lukács római katolikus templomba, ahova várják a híveket és mindazokat, akik együtt szeretnének ünnepelni.

