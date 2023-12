Az esemény alkalom volt arra, hogy a képviselő-testület döntése nyomán Kiss Berta Károlynak ünnepélyes keretek között átadják a Dusnok Községért díjat. A helyi Sporthorgász Egyesület elnökének adományozott kitüntetés átvétele előtt Gorbay-Nagy Tihamér képviselő olvasta fel a testület döntését megalapozó méltatást. Mint a laudációban elhangzott: – Kiss Berta Károly 1984 óta tagja az egyesületnek, az elnöki tisztséget 1991-től tölti be. Teszi mindezt társadalmi munkában, szabadidejének jelentős részét áldozva a feladatra. A horgászegyesület csapata rendszeresen részt vesz a megyei horgászversenyeken, ahol a dusnokiak rendre kiemelkedő eredményeket érnek el, ezzel is öregbítve Dusnok hírnevét. Helyi, körzeti és megyei versenyeket szervezett felnőtt és ifjúsági szinten egyaránt. 1992 óta, azaz 31 éven át töretlenül szervezi a nyári horgásztáborokat, amelyeken az etikus horgászatra, a természet szeretetére neveli a fiatalokat, beavatva őket a horgászat rejtelmeibe. A Magyar Horgász Szövetség két alkalommal tüntette ki kiváló munkájáért. A kitüntetett 1998-2002-ig önkormányzati képviselőként is szolgálta a települést.

A képen: Kiss Berta Károly, a kitüntetést átadja Gorbay Nagy Tihamér, mellette Mindszenti István polgármester

Fotó: Zsiga Ferenc

A díjat erős taps közepette Mindszenti István polgármester adta át, majd Kiss Berta Károly megköszönte az elismerést, és további, az egyesületi élet pezsdítését szolgáló, kitartó munkát ígért, amit a közönség elismerő tetszésnyilvánítással köszönt meg.

A falugyűlésen Lehrné Juhász Mónika, a Dusnok Községért Közalapítvány elnöke az alapítvány tevékenységéről számolt be. Mint egyebek mellett elmondta, az elmúlt évben a támogatók 1 százalékos személyi jövedelemadó felajánlásából 483 ezer forint érkezett az alapítvány számlájára. Egy dusnoki, már a fővárosban élő fiatal pár 100 ezer forintot adományozott az alapítványnak, hogy Dusnok továbbra is őrizze meg pozitív arcát, amelyről vidéki vendégeik is elismerően nyilatkoztak.

– Ez is példa arra, hogy aki Dusnokon született, az szívében élete végéig dusnoki marad

– mondta az alapítvány elnöke. A folytatásban elhangzott, hogy a közalapítvány idén harmadik alkalommal hirdette meg az egészségügyi területen tanulmányokat végző diákok ösztöndíjas pályázatát. Az ösztöndíjat dr. Váraljai Edit helyi gyermek szakorvos ajánlotta fel, aki az alapítványnál egymillió forintot helyezett el a díjazásra. Ebből az idei évben 150 ezer forintra lehetett pályázni. A három benyújtott pályázat közül az adományozó szakmai véleménye alapján jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetemen védőnő szakirányon tanuló, Hodován Adél Dr. Váraljai Edittől vette át az ösztöndíjat.

A képen balról: Lehrné-Juhász Mónika, Hodován Adél ösztöndíjas és Dr. Váraljai Edit gyermek szakorvos

Az ünnepségen a díjazottak tiszteletére előadott meglepetés dal is felcsendült, a zeneszámot Lehr-Juhász Mónika felkészítése mellett a helyi ének-zene stúdió növendékei adtak elő.