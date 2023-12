A delamár című könyv Sideró és Riperó misztikus történetéről szól. Riperó, a gyökértelen férfi nem is sejtette, hogy egyhangú élete megváltozik, amikor egy titokzatos lánynál, Siderónál meglát egy misztikus jelképekkel teli könyvet. Mire Riperó észbe kapna, átveszi a lány munkáját, ő lesz a delamár, vagyis közvetítő a halottak és az élők között – vázolja fel röviden első regényének történetét Búcsú Alinda.

Az elsőkönyves szerző regénye a Vízió Könyvkiadó Egyesület gondozásában jelent meg. A könyv illusztrációit Török Tamás, képzőművész készítette. Alinda, azért őt kérte fel erre a feladatra, mert úgy érezte, Tamás stílusa nagyon jól illik a könyv hangulatához.

A fiatal írónő azt is elmesélte, olyan gyorsan megszületett Sideró és Riperó története, hogy maga is csodálkozott rajta. Hozzátette, a regény egy kicsit sötétebb hangvételű lett mint, amit megszoktak tőle, hiszen a történet az előző életek, a születés és a halál hármasságát dolgozza fel. Arra is próbál rávilágítani, hogy az életünkbe visszatérő problémák nem véletlenül, hanem okkal ismétlődnek. Újra és újra visszatérnek, amíg fel nem tárjuk teljesen a bennünk munkálkodó múltat.

Alinda felidézte azt is, hogy régóta érdeklődik a misztikus világ iránt. Sok Szepes Mária könyvet olvasott, ami nagyon nagy hatással volt rá. Mint mondta ezek a művek sok mindenre választ adnak, amikor nehezebb helyzetbe kerül az ember és amikor nem találja a kiutat. Szepes Mária könyveiből megtanulta, hogy nem csak a felszínen kell keresgélni, hanem mélyebben kell kutatni a lelki problémák után.

Alinda szerint valaha a varázslat, a szellemiség és a lelkiség sokkal közelebb állt az emberekhez, mint napjainkban. Könyvében szeretné ezt a világot ismét közelebb hozni az olvasókhoz.

Vannak még mesék is a tarsolyában

Búcsú Alinda több kiállításon is bemutatkozott már. Most azonban úgy érzi, hogy az írás az amiben igazán kiteljesedhet. Két kisgyermek édesanyjaként praktikusabb számára az írás, mert ha van egy kis ideje, csak kinyitja a laptopját és lejegyzeteli a gondolatait. Elmondta, több mese is megszületett már benne, de azokat még nem volt ideje kötetbe foglalni. Ezek a meséket is inkább a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek írta. Azt is megtudtuk, hogy több írói pályázaton is sikerrel vett részt, így több írása, novellája is megjelent különböző folyóiratokban. Büszkén mondta el azt is, hogy a Félegyháza újjáépül című kiadványban a Százéves platánfák legendája című meséje is megjelent. Végezetül azt is elárulta, hogy A delamárnak lesz folytatása: egy előzmény és egy második rész megírását is tervezi.