Számos menetrendi módosítást, korrekciót vezet be országszerte, így Bács-Kiskun vármegyében is a Volánbusz 2023. december 10-től, elsősorban a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, a vasúti és autóbuszos kiszolgálás összehangolása, valamint az országos autóbusz-vonalakon a hétvégi időszakhoz kapcsolódóan jelentkező utazási igények továbbra is megfelelő kiszolgálása érdekében – tájékoztatott a Volánbusz.

Eljutási lehetőségek javítása, bővítése

A Volánbusz kismértékben tovább bővíti, javítja az eljutási lehetőségeket elsősorban a hivatásforgalmi utazási igények teljesítése, a járásközpontokban lévő munkahelyek, oktatási intézmények, egészségügyi központok, illetve kormányablakok kedvezőbb elérhetősége érdekében. Bács-Kiskun vármegyében a többek között Érsekhalma és a Szabadszállás–Kecskemét vonal is érintett.

Vasúti átszállási lehetőségek javítása, bővítése

A Kecskemét–Ballószög autóbuszvonalon a hétvégi időszakban közlekedő autóbuszjáratok indulási időpontjainak módosításával átszállási lehetőség nyílik a 140-es számú vasútvonal Budapest irányába és irányából közlekedő vonataihoz.

Menetrendi változások, melyek Bács-Kiskun vármegyét is érintik:

5035 Szeged – Ásotthalom – Mélykút – Baja

A hetek utolsó tanítási napján, valamint a hetek első tanítási napját megelőző napon számos járat Mórahalom, Autóbusz-állomás érintésével közlekedik.

A hetek utolsó tanítási napján 12:35-kor Szegedről Bajára induló járat módosított útvonalon, Szeged, Rókus vasútállomás bejárati út megállóhely érintésével közlekedik.

A 20:35-kor Bajáról Szegedre a hetek utolsó tanítási napján a továbbiakban nem közlekedik autóbusz.

5205 Kecskemét – Szentkirály

A munkaszüneti napokon 16:00-kor Szentkirály, Kossuth majortól induló autóbusz december 24-én csak Szentkirály, Szent István térig közlekedik.

5075 Szeged – Kistelek – Kiskunfélegyháza – Kecskemét

5215 Kecskemét – Kiskunfélegyháza

A 15:05-kor Kecskemétről Kiskunfélegyházára csak a nyári tanszünetben munkanapokon közlekedik 5215-ös autóbusz. Egyéb munkanapokon eben az időpontban, valamint minden nap 16:05-kor Kecskemétről közlekedő járatok helyett 5075-ös autóbusz jár, az alábbiakban részletezettek szerint.

A 15:30-kor Szegedről Kiskunfélegyházára közlekedő 5075-ös autóbusz munkanapokon meghosszabbított útvonalon, Kecskemét, Autóbusz-állomásig közlekedik.

A 15:55-kor és 16:55-kor Kiskunfélegyházáról Szegedre közlekedő 5075-ös autóbuszok meghosszabbított útvonalon járnak: Kecskemét, Autóbusz-állomásról 15:05-kor és 16:05-kor indulnak.

5218 Kecskemét – Kiskőrös – Kalocsa

A járatok megállnak Kiskőrösön a Katona József utca nevű megállóhelyen.

5224 Kecskemét – Ballószög

Az autóbuszvonal menetrendje a hétvégén jelentősen változik. A járatok nagy része 10-15 perccel korábban közlekedik, az autóbuszok Kecskemétről óra:30-kor indulnak és Kecskemétre óra:40-re érkeznek. Kérjük, utazásukat tervezzék meg a menetrendek.hu oldalon.

5227 Kecskemét – Solt – Dunaújváros – Kalocsa/Székesfehérvár

5229 Kecskemét – Fülöpszállás – Szabadszállás/Csengőd

A szabad- és munkaszüneti napokon 15:52-kor Fülöpszállásról Kecskemétre közlekedő járat 10 perccel korábban, 15:42-kor, 5229-es vonalszámmal és Szabadszállás érintésével közlekedik.

5252 Kiskunfélegyháza – Tiszaalpár – Tiszakécske

A 16:45-kor Tiszaalpárról Kiskunfélegyházára induló járat nyári tanszünetben munkanapokon is közlekedik.

5253 Kiskunfélegyháza – Tiszaalpár – Lakitelek

A 16:05-kor Kiskunfélegyházáról Tiszaalpárra induló járat nyári tanszünetben munkanapokon is közlekedik.

5271 Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Izsák – Szabadszállás

A munkanapokon 14:30-kor Kiskunfélegyházáról Szabadszállásra közlekedő járat 10 perccel később, 14:40-kor indul.

5315 Baja – Császártöltés

A szabadnapokon 19:00-kor Bajáról Hajósra, valamint munkaszüneti napokon 19:50-kor Bajáról Császártöltésre közlekedő autóbuszok betérnek Érsekhalma, Községházához is.

5326 Baja – Katymár – Bácsalmás

A munkanapokon 5:00-kor Madarasról Bajára induló autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

A munkanapokon 14:10-kor Bácsalmás, Vasútállomásról Bajára közlekedő járat Bácsalmás, Autóbusz-állomástól 5 perccel később, 14:20-kor indul.

A tanév tartama alatt munkanapokon 14:15-kor Bajáról Madarasra közlekedő járat 5 perccel később, 14:20-kor indul.

A munkaszüneti napokon 18:35-kor Bajáról Madarasra induló járat december 24-én 60 perccel korábban, 17:35-kor indul.

5353 Kalocsa-Szekszárd

Minden autóbuszjárat Szekszárdon a belvároson keresztül közlekedik, a járatok megállnak Szekszárd, Újvárosi temető, Liszt Ferenc tér és Tanítóképző megállóhelyeken is.

5368 Kalocsa – Harta – Dunatetétlen

A tanítási napokon 16:05-kor Nagykékesről Hartára közlekedő autóbusszal átszállás nélkül, közvetlenül el lehet jutni Dunatetétlenre.

5439 Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok

A 6:20-kor Siófokról Bajára közlekedő járat megáll Szekszárd, Siófoki útelágazás megállóban (8:16-kor).

5475 Bátaszék – Mőcsény – Bonyhád autóbuszvonal megnevezése

5475 Baja – Bátaszék - Mőcsény – Bonyhád elnevezésre módosul

Hetek első tanítási napját megelőző napon 14:35-kor Bajáról Bonyhádra új járat indul.

5650 Pécs – M60-M6/Mohács – Baja

A hetek utolsó iskolai előadási napján 14:10-kor Pécsről Bajára közlekedő járat megszűnik, viszont az eljutás továbbra is biztosított az 1504-es, 14:10-kor Pécsről Baján keresztül Szegedre közlekedő járattal.

A hetek utolsó iskolai előadási napján 16:15-kor Pécsről Bajára és 18:30-kor Bajáról Pécsre új járatok indulnak.

Hetek első tanítási napját megelőző napon 19:00-kor Pécsről Bajára új járat indul.

5202 Kecskemét – Szentkirály – Tiszakécske – Jászkarajenő – Kőröstetétlen

5212 Kecskemét – Lakitelek – Tiszaalpár

5221 Kecskemét – Kiskunhalas – Kelebia

5225 Kecskemét – Izsák

5226 Kecskemét – Izsák – Kiskőrös – Baja

5227 Kecskemét – Solt – Dunaújváros – Kalocsa/Székesfehérvár

5228 Kecskemét – Hetényegyháza – Kerekegyháza

5237 Kecskemét – Kerekegyháza – Kunbaracs – Ladánybene

5240 Kecskemét – Méntelek – Ladánybene

5285 Kiskunhalas – Tompa – Kelebia

5286 Kiskunhalas – Jánoshalma

5316 Baja – Császártöltés – Hajós – Kalocsa

5321 Baja – Felsőszentiván – Jánoshalma – Kiskunhalas

5325 Baja – Bácsbokod – Bácsalmás

5330 Baja – Vaskút – Gara – Bácsszentgyörgy

5335 Baja – Nagybaracska – Hercegszántó – Hercegszántó (Hóduna)

5355 Kalocsa – Bátya – Fajsz

5370 Kalocsa – Császártöltés

5376 Kalocsa – Ordas – Dunapataj

Figyelem!

Az alábbi járatok december 24-én nem közlekednek:

Vonal Indulási idő Indulás Célállomás 5202 20:45 Kecskemét Tiszakécske 5212 19:20 Kecskemét Tiszaalpár 5212 22:40 Kecskemét Tiszaalpár 5212 17:55 Tiszaalpár Kecskemét 5212 20:25 Tiszaalpár Kecskemét 5221 16:10 Kelebia Kecskemét 5225 21:20 Kecskemét Izsák 5226 16:15 Kiskőrös Hajós 5226 18:05 Kiskőrös Izsák 5227 15:52 Fülöpszállás Kecskemét 5228 19:25 Kerekegyháza Kecskemét 5237 19:00 Kecskemét Kunbaracs 5237 22:40 Kecskemét Kunbaracs 5237 20:30 Kunbaracs Kecskemét 5240 20:20 Kecskemét Ladánybene 5285 18:10 Kiskunhalas Kelebia 5285 22:25 Kiskunhalas Kelebia 5285 20:20 Kelebia Kiskunhalas 5286 20:20 Jánoshalma Kiskunhalas 5315 19:50 Baja Császártöltés 5316 15:45 Kalocsa Baja 5321 17:40 Baja Jánoshalma 5325 19:25 Bácsalmás Baja 5330 16:00 Baja Bácsszentgyörgy 5330 16:45 Bácsszentgyörgy Baja 5335 18:03 Hercegszántó Baja 5355 21:21 Kalocsa, Vasútállomás Kalocsa, Autóbusz-állomás 5370 17:35 Kalocsa Császártöltés 5376 23:15 Dunapataj Ordas

A módosítások további részleteiről a Volánbusz honlapján lehet tájékozódni.