Az új csoportszoba megáldásával kezdődött az átadóünnepség a Kecskeméti Barackvirág Evangélikus Óvodában.

Kovács Barbara és Hajduch-Szmola Patrik, a kecskeméti evangélikus gyülekezet lelkészeinek igei köszöntője után közös imádságban kértek áldást a jelenlévők az újonnan átadott csoportszobára és az óvoda gyermekeire. Ezt követően az óvodásoké volt a főszerep. A kicsik szép műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.

Tulipán Gabriella, az óvoda megbízott igazgatója a rendezvényen elmondta, hogy az új csoportszobát és a hozzá tartozó mosdót 40 millió forintból alakították ki egy régi raktárhelyiségből. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztést a Magyarországi Evangélikus Egyház, az intézmény fenntartója finanszírozta, mégpedig egy pályázat segítségének köszönhetően.

Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész, az óvoda megálmodója elmondta, hogy nyolc évvel ezelőtt született meg az a gondolat, aminek a nyomán két évvel ezelőtt megnyitotta kapuit ez az óvoda. Mint mondta, először a város egy másik részén szerettek volna óvodát nyitni, de akkor az nem sikerült. Azonban a városvezetés részéről is megvolt mindig a szándék, hogy az evangélikus egyháznak is legyen saját óvodája – tette hozzá a nyugalmazott lelkész. Mint mondta, amikor egy pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt egy óvoda megépítésére, akkor megkeresték Kecskemét polgármesterét, aki felajánlotta nekik Homokbányán azt a területet, ahol most áll az intézmény.