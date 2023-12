A Magyar népmesék sorozaton – melyet a napokban Hungarikum díjjal tüntettek ki – sokan nőttek fel, sőt rengeteg rész tartozik a mai gyermekek kedvencei közzé. Az egyik legnépszerűbb videómegosztó csatorna adatai szerint 170 országból közel 150 millió megtekintéssel rendelkezik a magyar nyelvű sorozat, mely külföldön is nagyon népszerű. Sőt havonta 1 millióval növekszik a nézők száma.

Az angol nyelvű szinkronnal készült epizódok is nagyon kedveltek. Ezeket leginkább az Egyesült Államokban élők nézik, őket követik az Indiában és a Fülöp szigeteken lakók.

– Ez nem véletlen, hiszen belső Ázsiából hoztuk magunkkal a népdalokat, népmeséket is

– mondta Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója. A Magyar népmese sorozat általános emberi dolgokról szól, talán éppen ezért érinti meg nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtt nézőket is. A siker eléréséhez pedig rengeteg befektetett energiára volt szükség és természetesen szaktudásra – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

A mai Kecskemétfilm Kft. egykor a Pannonia Filmstúdió kecskeméti műhelyeként működött, később a rendszerváltást követően Mikulás Ferenc 34 munkatársával karöltve megvásárolta a céget és megalakult a Kecskemétfilm Kft. A stúdióban továbbra is sorra születtek a népszerűbbnél népszerűbb filmek. Ez ma sincs másként. 2023-ban több mint 150 fesztiválon mutatták be alkotásaikat.

Az elmúlt időszak legjobbnak ítélt filmjeiből, ha csak párat emelünk ki, akkor is hosszúra sikerülne a lista. Például a TOLDI című alkotásuk nyerte a legjobb animációs film címet a Magyar Mozgókép Fesztiválon.

Párizsban különdíjas lett a Családi legendák, Bécsben pedig a Teknővájók című rövidfilm kapta a legnagyobbnak járó elismerést.

– A magyar értékek megőrzése fontos számunkra, melyeket korszerű eszközökkel szeretnénk továbbítani ma is – mondta Mikulás Ferenc, aki szerint éppen ezért nemzeti animációs műhelyként is említik stúdiójukat.

A rajzfilmstúdió rövid idő alatt nemzetközileg is elismert lett. Ezért, valamint a fennmaradásuk érdekében külföldi bérmunkákat is vállalnak, de továbbra is elkötelezettek a magyar nemzettudatot erősítő alkotások iránt. Jelenleg, többek között az Árpád-házi Szentek életéről készítenek egy sorozatot, és újabb 13 Magyar Népmesét is gyártanak, év végére pedig befejezik a Városi legendák című alkotásukat is.

Idén folytatták a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház falainak díszítését. Ebben az évben a gyermekpszichiátria falaira kerültek népmese motívumok. A kedves kis mesefigurákat látva kicsit vidámabb hangulatban gyógyulhatnak így a kis betegek.

A gyermekek részére a rajzfilmstúdió kapuit is kinyitják. Látogatóközpontjukba évente 4-5 ezer gyermek érkezik. Itt megismerhetik az animációs mesefilmgyártás alapjait, betekintést nyerhetnek abba, hogyan készül egy mese.

A Kecskemétfilm Kft. kiegészítő tevékenységként különböző játékok forgalmazásával is foglalkozik. Vannak társasjátékaik, könyveik, pólóik, kötényeik, bögréik – persze mindegyiken megjelennek a népmesés motívumok.

A Petőfi-évek kapcsán készítettek egy digitális társasjátékot is, mely szintén nagy sikernek örvend.

A stúdió szoros kapcsolatot ápol a Metropoliten-, a Moholy- és a Neumann János Egyetemmel. Mikulás Ferenc szerint a fiatalok képzése nagyon fontos, ezért tartanak mester-kurzusokat, különböző képzéseket ezekben az intézményekben. Ösztöndíjasok is jönnek a stúdióba, hogy ellessék az animációs rajzfilmgyártás technikáit a kecskeméti szakemberektől.

A Kecskemétfilm Kft. 38 év tapasztalatával rendezte meg idén nyáron a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivált, a magyar animációs filmművészet kétévenkénti nemzetközi ünnepét, melyre ezúttal 32 országból 420 filmet neveztek. Az esemény remek programokkal, több helyszínen zajlott.

A jövőre nézve is vannak terveik. – Kecskemét belvárosában egy animációs múzeumot szeretnénk nyitni a közeljövőben – mondta Mikulás Ferenc. Hozzátette, hogy hazánkban nincs ilyen kiállítóhely, ezért hiánypótlónak érzi a megvalósítást, melyet örömére Kecskemét városvezetése is támogat.

Jelenleg Kecskemét város adventi forgatagában is találkozhatunk a Kecskemétfilm Kft. rajzfilmjeivel. A város főterén felállított Igloo-ban a különböző programok mellett népmeséket is vetítenek 2024. január 1-ig.