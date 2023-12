Pálinkás János, a szervező Hetény Vezér Polgárőr Egyesület vezetője köszöntőjében elmondta, hogy először két évvel ezelőtt rendezték meg a fórumot a kecskeméti egyesületek között, ami az együttműködést hivatott erősíteni.

Köszönetet mondott a városvezetést képviselő Homoki Tamás alpolgármesternek az idei 12 millió forint támogatásért, amit az önkormányzat biztosított a kecskeméti polgárőr-egyesületeknek. Ez az összeg nagyban hozzájárul a zökkenőmentes működésükhöz. Az egyesületi vezető hangsúlyozta, hogy kiváló az együttműködés a kecskeméti polgárőrség és az önkormányzat, illetve a szakhatóságok között, rendszeresen szerveznek közös akciókat a rendőrséggel és a Kecskeméti Városrendészettel.

A kecskeméti polgárőr szervezetek a feladatok kijelölése érdekében minden hónapban egyeztető fórumot tartanak a Kecskeméti Rendőrkapitánysággal. Pálinkás János arról is beszélt, hogy a kecskeméti egyesületek kiváló felszereltséggel bírnak: az egyes szervezetek több autóval is rendelkeznek, és laptop, nyomtató, illetve EDR rádió is segíti a szolgálatellátást, utóbbi a városi rendőrkapitánysággal folytatott kommunikáció terén nélkülözhetetlen eszköz. Pálinkás János hangsúlyozta: a jövő évben is céljuk a lakosság szolgálata, mégpedig a lehető leghatékonyabb módon, és láthatóan.

Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke méltatta Pálinkás János egyesületbeli és az egyesületek közötti szervezőmunkáját. Kiemelte, hogy a szövetség és az egyesületek működése a vármegyében továbbra is biztosított, az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben 1,35 milliárd forintot irányoztak elő a polgárőrség részére, ami fedezi a működés költségeit. A vármegyei elnök elmondta, hogy nagyon sikeres évet zártak a Bács-Kiskunban működő egyesületek. Összesen mintegy egymillió szolgálati órában látták el feladataikat − köztük a déli határ védelmét is −, és öt új egyesület alakult idén. A taglétszám is emelkedett, jelenleg 5300 körüli polgárőre van a megyének, és közel 500 ifjú polgárőr szolgál Bács-Kiskunban.

Az ünnepi időszak kiemelten fontos feladatok ad

Fekecs Dénes arról is beszélt, hogy a polgárőrség alapfeladatai mellett az ünnepi időszakban fontos a bevásárlóközpontok és azok környékének biztosítása, vigyázva a vásárlókat a zsebtolvajoktól, valamint télen a falopások megakadályozása is kiemelt feladat. A vármegyei elnök kiemelte a szoros együttműködést a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal. A szolgálatszervezés is iránymutatásuk mellett történik, ezen kívül jelentős logisztikai segítséget nyújtanak a szolgálatokban.

Újabb 15 milliót kapnak

Dr. Homoki Tamás alpolgármester méltatta a polgárőrség munkáját, amit a rendőrség és a városrendészet mellett a legfontosabbnak nevezett a közbiztonság biztosítása terén. Kiemelte, hogy a polgárőrök szabadidejükben, önzetlenül végzik tevékenységüket. Az alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt 10 évben többször emelkedett az önkormányzat támogatása, amit a kecskeméti polgárőr szervezeteknek juttatott. Ez 2021-ben volt a legmagasabb 15 millió forinttal, de a Covid és az energiaválság miatt a következő időszakban ezt 12 millió forintra kellett csökkenteni.

Homoki Tamás jó hírrel szolgált a jelenlévőknek, ugyanis a jövő évi támogatás újra 15 millió forint lesz, amit a város költségvetése tartalmaz. Mint fogalmazott, szeretnének sokkal többet adni, de jó részeredménynek nevezte, hogy vissza tudtak lépni a korábbi legmagasabb támogatás szintjére. Elmondta, hogy a város továbbra is számít a polgárőrség munkájára, mindezt a rendőrséggel és a városrendészettel is összehangoltan. A koordinációban nagy szerepe lesz Kerti Istvánnak, a közelmúltban nyugállományba vonult korábbi kecskeméti rendőrkapitánynak. Kerti István feladata az önkormányzat tanácsadójaként, hogy 42 éves rendőri tapasztalatát hasznosítva irányítsa a szervezetek együttműködését a hatékony szolgálatellátás érdekében.

Az esemény végén elismeréseket is átadtak.