Már hatodik alkalommal vendégelték meg karácsony előtt a településen élőket. Úgy számoltak, hogy háromszáz személyre főznek, de a felajánlott birkából, végül száz emberrel több ebédet tudtak kiosztani. Nemcsak a rászorulók, hanem bárkinek, aki a településen él kapott a finom ebédből. Az ételostásnál dr. Csernus Tibor alpolgármester is segédkezett Barna Sándor vállalkozóval együtt.

A birkagulyás mellé kenyeret és egy kiló narancsot, szaloncukrot és üdítőt, valamint karácsonyi üdvözlőlapot is kaptak a tiszaalpáriak. A nagyvonalú ebéd az önkormányzat, a képviselő-testület tagjainak, valamint vállalkozók segítségével valósulhatott meg.

A kezdeményezés jó példát mutat más települések önkormányzatainak is. Már csak azért is, mert szinte minden településen élnek olyanok, akik rászorulnak a melegételre. Tiszaalpáron ez már hagyománnyá vált és nem csak a rászorulók, hanem mások is élnek ezzel a felkínált lehetőséggel.