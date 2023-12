Több támogatójuk is akadt idén. A tavalyihoz hasonlóan a géderlaki önkormányzat is felkarolta az idei eseményt, ezenkívül a helyi Leták Kft. a nagy létszámra tekintettel az egyik üzemcsarnokát a résztvevők rendelkezésére bocsátotta az esti vacsorához, némi folyékony kenyérrel is megtámogatva a rendezvényt. A bográcsba való is felajánlásból érkezett, három birka és egy kecske finom pörköltje került az asztalokra, melyeket több mint háromszáz fő ült körül. Az est folyamán lehetőség nyílt összegezni az idei évet, megbeszélni, ki mit tervez jövőre, amolyan gazdák közötti nagy szakmai, baráti beszélgetésekre