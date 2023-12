A polgármester mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számára olyan kollégákkal dolgozni a városházán, akik valamely kitüntetésben részesülnek. Nemrégiben például Szilágyi Csaba vehette át a Belügyminisztériumban a Közszolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát, amiben korábban már Kiss Péter irodavezető is részesült, emellett Aczél Zoltánné irodavezető arany fokozatot kapott a Minisztériumban.

– Azt gondolom, hogy büszke lehet a hivatal, hogy ennyi ember dolgozik itt, akit a szakma elismer – fogalmazott maga is büszkén a város polgármestere.

További kitüntetésekben részesült Bugya László, a Humán Szolgáltatóközpont vezetője és Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. jelenlegi vezérigazgatója is.

Nagykőrös polgármestere bízik abban, hogy ezek az elismerések a többi munkatársat is motiválják majd a lelkiismeretes és kiemelkedő munkavégzésre. Örömteli, hogy a város több olyan beruházását is elismerték, melyek közös sikerek voltak az elmúlt időszakban. Ide tartozik az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos eredményük is, ugyanis a XXV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton a nagykőrösi piaccsarnok színvonalas megépítéséért első díjat nyertek.

További részletek Nagykőrös sikereiről az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.