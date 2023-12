A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásai között a településen az első ötletek között volt a konyha épületének felújítása. Először 2016-ban nyújtottak be pályázatot, de ez akkor nem járt eredménnyel, viszont 2020-ban siker koronázta a törekvésüket. Ennek eredményeként 260 millió forintnyi támogatásban részesült a község.

Ekkor azonban közbeszólt a covid, melynek következtében elszabadultak az építőipari árak, újabb forráskiegészí­tésre volt szükség, és további 42 millió forintos támogatással kiegészülve kezdődhetett meg az építkezés. Ez a projekt több szempontból fontos beruházás a csengődiek számára, mert sokszor a leginkább rászoruló, szociálisan is szükségben lévők mindennapjait segíti. Fontos helytörténeti szempontból is, hiszen Csengőd egyik legrégebbi épületegyüttese került felújításra és kapott új funkciót. Továbbá fontos abból a szempontból is, hogy helyben munkahelyeket őriz meg, és ad lehetőséget helybeli alapanyag-beszállítóknak is.

Pivarcsi Csaba azt is elmondta, hogy a vasútépítés mellett nagy jelentősége van Csengődön az új szennyvíztisztító telep kivitelezésének. Ez Akasztó, Tabdi és Csengőd közös létesítménye. A több mint 20 évig működő telep mind kapacitásában, mind pedig technológiájában nem tudta ellátni feladatát, melynek hatását az itt élők sokszor elviselhetetlen bűz formájában érezték, az üzemeltető pedig folytonos bírságolásokat volt kénytelen elszenvedni. A műszaki átadás megtörtént, és a létesítmény kiválóan funkcionál a szigorú határértékek teljesítése terén is. A folyamatban lévő építkezés a megkezdett minibölcsőde építése, melynek utolsó mozzanatai zajlanak az év végéhez közeledve.