Kevesebb, mint egy héttel karácsony előtt a Kecskeméti Áldozatsegítő Központban tornyosultak a rászoruló családok számára összegyűjtött ajándékdobozok. Az átadón Szamler László képviselő elárulta, hogy összesen 14 családnak tudják majd szebbé varázsolni az ünnepeket, ezen belül is 25 gyermek kap ajándékot. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű, gyakran rossz körülmények között élő gyerekek számára is örömteli legyen a szeretet ünnepe.

– Fontos, hogy tudják, hogy nem a világ rossz. Az a helyzet volt kegyetlen, de vannak jó emberek, és vannak, akikre számíthatnak

– mondta Szamler László.

Elsőként Garaczi Margit csatlakozott a gyűjtéshez, aki a Kecskeméti Piacot képviseli. A jótékonyság mögé szívesen állt be dr. Varga Tibor is, ugyanis az IUSTITIA Egyesület által szervezett decemberi futás hagyományosan az advent, a jótékonyság jegyében zajlik. Továbbá a Kecskeméti Vadaskert is felajánlott 14 darab családi belépőjegyet, melyek féléven belül felhasználhatók. Az adománygyűjtés különlegessége, hogy az áldozatsegítő központ által felkarolt családok gyermekei leírhatták kívánságaikat, a segítők pedig valamennyit teljesíteni is tudtak. Volt, aki játékbabára vágyott, de akadt olyan is, aki fából készült konyháról álmodozott.