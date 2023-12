Természetesen nem egyedül érkezett meg kedden este: az elmúlt évekhez hasonlóan segítője most is a manóruhába öltözött Kiss Patrícia és a rendezvény szervezője, Hegedűs Anikó voltak. Ancsa szívügyének tekinti a falumikulást, és nemcsak az motiválja, hogy a gyerekeknek örömet okozzon, hanem az is, hogy a családokat még inkább összehozza az esemény által.

Évről-évre egyre több gyerek várja szüleikkel a hosszú szakállú, szőrmecsizmás Mikulást, akinek lábbelije már-már ikonikusnak számít, hiszen néhai barátja, a szintén vadászpilóta Hegedűs Ernő, „Gege” hagyatékának egyik értékes darabja, melyet lánya, Ancsa szeretettel ad kölcsön számára ebből a jeles alkalomból. Ancsa elmondta, hogy már novemberben elkezdődött a rendezvény szervezése, hiszen nemcsak a Mikulás „pergementekercsének” megírását, hanem a szülők által elkészített Mikulás-csomagok összegyűjtését is felvállalta Egy biztos: a közel 60 mosolygós gyermekarc és csilingelő gyerekhang minden fáradozást megért!