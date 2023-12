A projekt értéke 24 milliárd forint, amelyhez az állam 2,4 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve 313 új munkahely létrejöttét a két városban a hazánkban már ma is csaknem kétezer főt foglalkoztató vállalatnál – tájékoztatott a miniszter. Rámutatott, hogy a BMW és a Mercedes gyárépítése számos német beszállító beruházását vonzotta Magyarországra, miközben a hasonló fejlesztésekért éles nemzetközi verseny zajlik, ahogy az a világ harminckét pontján jelen lévő ZF esetében is történt. Szijjártó Péter hozzátette, ez a beruházási döntés is mutatja, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben Magyarország stabilitása rendkívül felértékelődött, ugyanis ez tudja biztosítani a gazdasági növekedés előfeltételeit.

– Ehhez háromfajta biztonságra van szükség, és szeretném tisztelettel jelenteni, egyúttal megnyugtatni beruházóinkat, hogy Magyarországon a biztonság mindhárom aspektusát garantálni tudjuk – közölte. Szijjártó Péter elsőként a fizikai biztonságot említette, nagy eredménynek nevezve, hogy eddig sikerült kimaradnia hazánknak a szomszédban dúló háborúból, valamint szilárd a határok védelme is.

Ezt követően az energiabiztonságot érintette, mondván, hogy az ellátást semmi sem fenyegeti, miután a kormány nem ideológiai, hanem fizikai kérdésként tekint erre az ügyre, ráadásul a földgáztárolók tele vannak, épül az új atomerőmű, illetve megtörtént a hálózatok összekapcsolása a környező államokkal – olvasható az MTI által kiadott közleményben.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter a gazdasági biztonságra is kitért, és azt hangsúlyozta, hogy ehhez folyamatos beruházásokra van szükség, mert minél több munkahelyet tudnak teremteni, annál előbb sikerül leküzdeni a kihívásokat. Utóbbi kapcsán a magyar gazdasági sikereket méltatta, emlékeztetve arra, hogy az elmúlt évek válságai ellenére sikerült tavaly megdönteni a beruházások, az export és a foglalkoztatottság rekordját, és idén újabb hatalmas csúcsok várhatók.

Leszögezte: ebben a sikertörténetben óriási szerepet játszik az autóipar, amelynek elektromos átállása terén Magyarország élen jár, ami hazánk mérete miatt ritkán fordul elő a technológiai forradalmakban.

– A világon 95. helyen vagyunk népességszám szempontjából, és mégis az európai és a globális gazdaság jövőjét alapvetően meghatározó technológiai forradalom éllovasai tudunk lenni – jelentette ki. Tudatta, hogy Magyarország 2018 óta a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozik, a szektor termelési értéke pedig tavaly 12 ezer milliárd forintot ért el, és idén is 18 százalékos bővülést regisztráltak eddig.

A miniszter üdvözölte, hogy folyamatosan érkeznek a német beruházások Magyarországra, s ami szerinte még ennél is fontosabb, hogy a már jelen lévő cégek is folyamatosan fejlesztésekről döntenek.

– Ez egyrészt jelenti azt, hogy sikeres volt a célkitűzésünk, hogy a magyar beruházásösztönzési rendszer Európa legjobbja legyen, másrészt pedig azt is jelenti, hogy a német vállalatok a józan ész talaján állnak, és józan ésszel, saját tapasztalataik alapján, megfontoltan hoznak döntéseket, nem újságcikkek és nem politikai zsarolás alapján – fogalmazott.

– Fontos, hogy ezt a különbségtételt megtegyük, amikor magunkat, illetve a magyar-német kapcsolatot értékeljük, amelyeknek a javítása természetesen nagyon előkelő helyen szerepel a magyar külpolitikai törekvések között – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.