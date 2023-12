A tanulókhoz Gergelyné Györki Edina intézményvezető helyettes szólt. Amint azt elmondta, a gimnáziumban eddig 680 400 tanórát, 10 860 tanítási napot, 2160 tanítási hetet tartottak a hatvan év alatt, mióta létezik az intézmény. Mivel ez a tanév jubileumi, így igyekeznek minden rendezvényükön megemlékezni erről, mert a jelen a múltban gyökerezik. Az elmúlt hatvan évben elért hírnevet, értékeket igyekeznek továbbra is megőrizni, miközben a jelen kihívásainak is próbálnak megfelelni. Ezzel párhuzamosan a most kiszámíthatatlannak tűnő jövőre szeretnék felkészíteni a diákokat.

– Ezen az estén megünnepeljük a szalagtűzés különleges pillanatát, mely egyszerre jelképezi egy közösséghez való tartozást és az önállósodás, elválás kezdetét. Az élet egy rázós utazás, de a gimnáziumban szerzett tapasztalatok és emlékek segítenek majd kitartani a nehezebb időszakokban, a komolyabb kihívásokban is. Semmi sem tökéletes a mai világban, de talán az itt kialakult barátságok és közös értékek könnyebbé és elviselhetővé teszik számotokra a nehézségeket – hangsúlyozta az intézményvezető helyettes.