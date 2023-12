A napokban megtartott eseményen Berzsenyi Gabriella elnök köszöntőjében felidézte a 2023-as élményeiket, és vázolta a 2024-es terveiket. A műsor részeként St. Martin több dalt is játszott. Az ünnepségen részt vett még Vörös István zenész is, aki szintén baráti kapcsolatot ápol az egyesülettel és támogatója is. A rendezvény vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.