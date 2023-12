Az egész város összefogott tavaly márciusban, hogy segítsék az ország egyik legkisebb súllyal született babáját, Timikét és családját. Történetük annyira megérintette a félegyháziakat, hogy több mint 5 millió forint adomány gyűlt össze, amivel a család terheit próbálták enyhíteni – emlékezett vissza a tavalyi sütivásárra Bajzák Andrea, az egyik főszervező. Vele és másik két segítőjével, Bajzák-Csikós Ágnessel, valamint Kovácsné Nagypál Anitával látogattuk meg otthonába Timikét, aki apró termete ellenére, hatalmas üdvrivalgással fogadta vendégeit. Egyáltalán nem ijedt meg az idegen látogatóktól, sőt mindannyian kaptunk egy-egy ölelést. Az ajándékba kapott játékbabának pedig annyira megörült, hogy meg is puszilgatta. A csokimikulást csak nézegette, nem ette meg, mert Timikét még mindig szondán táplálja az édesanyja. Egyelőre így tud étkezni, de hamarosan evésterápiára mennek a Bethesda kórházba, ahol megtanítják enni és inni a kislányt. Orvosi felügyelet mellett speciális módszerrel tanítják meg neki a rágást és a nyelést.

Timike nagyon örült a játékbabának

Fotó: Vajda Piroska

Az anyuka, Tompai Tímea (balról) nagy szeretettel fogadta a sütivár szervezőit

Fotó: Vajda Piroska

A kislány anyukája, Tompai Tímea elmondta, nagyon nehéz két év van mögöttük. Most egy kicsit lazább időszakot élnek, annyi fejlesztésre hordták Timikét, hogy szinte semennyi szabadidejük nem volt. Szerencsére nyár elején kaptak egy olyan gyógyszert, amitől lecsökkentek a kislány rosszullétei, a hányások, így ez volt az első nyaruk, amit nem a klinikán töltöttek. A gyógyszernek köszönhetően gyarapodott is Timike súlya, így már több mint 10 kilogramm és a magassága eléri már a 87 centit.

Az anyuka örömmel számolt be arról is, hogy Timike tavaly karácsonykor végre felállt és el is indult. Sokat segített a kislány fejlődésében a Borsóházban eltöltött idő is. Havonta egy hetet töltöttek ott, ami azonban jelentős kiadást jelent: egy hét közel 300 ezer forintba kerül. Eddig a sütivásáron összejött adományból finanszírozni tudták a kiadásokat, de sajnos mára elfogyott szinte minden tartalékjuk, így a sok egyéb probléma mellett ismét anyagi gondokkal küzdenek – tudtuk meg az anyukától, akit azonban nem nagyon hagyott szóhoz jutni Timike, aki apró termete ellenére nagyon akaratos. Zavarja, hogy nem tud beszélni, nem tudja elmondani, hogy mit szeretne, ami feldühíti és ezt kiabálással jelzi. Anyukája ölelésében azonban gyorsan megnyugszik. Ők ketten szavak nélkül is értik egymást.

Továbbra is elkél a segítség

Timike hazánk egyik legkisebb súllyal született babája, 24 hét 6 napos terhességi idő után sürgősségi császármetszéssel jött a világra, súlya nem érte el a 300 grammot, hossza pedig alig haladta meg a 20 centimétert. Timike és édesanyja, Tompai Tímea szülés után több mint fél évet töltöttek Szegeden, a gyermekklinikán, mire a kicsi elérte a 2700-2800 grammot és haza engedték őket. A kislány és családja küzdelmekkel teli időszakon van túl és még nagyon sok, fejlesztés vár rájuk. Aki támogatná Timike további gyógykezelését, az most utalhat belátása szerinti összeget a Sorsocskák – a Kárpát-Medencei Gyermekekért Alapítványon keresztül, az alábbi számlaszámra: 11732071-20053842. A megjegyzés rovatba feltétlenül tüntessék fel Timike nevét – összegezte Bajzák Andrea.