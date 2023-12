Az év végéhez közeledve mindenki számot vet, összegzi a sikereket. Nagykőrös idei évéről számolt be a város alpolgármestere, dr. Körtvélyesi Attila, aki elárulta, hogy ebben az évben sem unatkoztak, hiszen többek között számos olyan programjuk és rendezvényük volt, amely gazdagította a város közösségét. Megemlítette például az Arany János balladamondó versenyt, ami a városnak egy szívügye és egyedisége, de a Richter Safari Parkról is büszkén mesélt.

Az alpolgármester büszkén számolt be a nagykőrösi tűzoltók számára rendezett Flórián-napi ünnepség sikereiről, de az Arany Napokra is meleg szívvel emlékezett vissza. Kiemelte továbbá Nagykőrös egyik jellegzetességét, a Közéleti estek elnevezésű rendezvénysorozatot, ahol ismertebb közéleti személyiségek tartanak előadásokat.

Az alpolgármester beszámolt az idei év fejlesztéseiről is: a 441-es és az M44-es út építése jelenleg is folyamatban van, amihez Körtvélyesi Attila kéri a lakóközösség türelmét. Ezentúl számos kisebb utca kapott szilárd burkolatot, de hasonló munkálatokat a jövő évre is terveznek.

További részletek az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.