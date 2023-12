November 30-án rendezték meg a 18. vármegyei Prima díjátadó gálaestet Kecskeméten, a Four Pointy by Sheraton Hotelben, ahol a 10 kategóriagyőztes közül hárman kapták meg a rangos elismerést. Idén a tudomány, a színház és a sport kategóriák győztesei vitték haza a Primát. A legtöbb közönségszavazatot begyűjtőnek is átadták a Prima Közönségdíjat. Díjazták még az év nagyvállalatát, az év vállalkozását és családi pincészetét is.