Évtizedes hagyomány Félegyházán, hogy az év utolsó napján a Petőfi Emlékháznál gyűlnek össze a költő tisztelői, hogy koszorút helyeznek el az emlékház falán 1861-ben felavatott emléktáblánál. Az idei megemlékezés rendhagyó volt, a koszorúzás után ugyanis a megújult az emlékházban folytatódott az ünnepség, ahol Csányi József polgármester köszöntője után Nagy Tünde és F. Juhász Zoltán zenés-verses előadását hallgathatta meg a közönség. Ezt követően Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója Juhász István Pilinszky-díjas pedagógussal beszélgetett a költőhöz fűződő viszonyáról. Kiskunfélegyháza díszpolgára ugyanis szenvedélyesen rajong Petőfi Sándorért. A Petőfi-emlékév alkalmából több művel is tiszteleg a költő születésének 200. évfordulója előtt. Láng van a szívemben címmel előadás-sorozatot tartott a költőről a könyvtárban, de könyvet és hangjátékot is írt.

A beszélgetést követően Mészáros Márta kalauzolásával ismerhették meg a látogatók a Petőfi Emlékév tiszteletére megújult Petőfi Emlékház új kiállítását. A tárlatot végigjárva mindent megtudhattak az érdeklődők Petőfi Sándorról. A modern, mai kor elvárásainak megfelelően berendezett kiállítótér több egységre tagolva mutatja be Petőfi Félegyházáját – Félegyháza Petőfijét. A bejáratban a híres Szülőföldem című vers fogadja a látogatókat, akiket a költemény az egész kiállításon végigkísér. Elindulva a kiállítótérben először az emlékház, majd a város történetét ismerhetik meg az érdeklődők. Ebbe beágyazva a Petrovics család Félegyházán töltött időszaka is feltárul. A mészárszék megőrzött relikviáiból egy mészárszék enteriőrt is kialakítottak. A kiállítás bemutatja költő életútját a szülők születésétől 1849-ig, kiemelve az életút főbb állomásait, verseit. A tárlatban nagy hangsúlyt kap a félegyházi Petőfi kultuszt: mintegy 150 évet összegezve kibontakoznak a helyi kultusz legfontosabb állomásai, a szülőhelyhez kötődő kutatások, a Petőfi-kutatók, a Petőfi-szobor története és napjainkig minden, ami Petőfivel kapcsolatos. A látogatók két teremben is megpihenhetnek: kialakítottak az emlékházban egy kis moziteremet, ahol a költőhöz és a félegyházi kötődéshez, kultuszhoz kapcsolatos kis videókat, képeket vetítenek. A másik interaktív térben pedig a költővel kapcsolatos játékok várják az érdeklődőket. A kiállítás utolsó előtti termét A helység kalapácsa című vígeposznak szentelték, a műnek ugyanis félegyházi vonatkozása is van. A történetet modern, képregényes stílusban tárják a látogatók elé. Ezt követően pedig a versek termében a félegyháziak legkedvesebb Petőfi verseket olvashatják a látogatók. Mindezek mellett megtekinthetik az emlékházban Fekete János helytörténeti kutató emlékszobáját, valamint Dulity Tibor alkotóművész állandó tárlatát is – részletezte Mészáros Márta, aki végezetül elmondta, hogy a megújult emlékház január 8-tól látogatható.