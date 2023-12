Benépesült szombaton a késő délutáni, esti órákban a falu piactere és a környékbeli utcák is megteltek feldíszített járművekkel. A szervezők felhívására rengetegen gyülekeztek mindenféle járművel. A fényfüzérekkel gazdagon feldíszített erőgépek mellett, old timer személygépkocsik, nyergesvontatók, egy gulyáságyút vontató Csepel teherautó, motorok, kerékpárok és babakocsik is ott sorakoztak, míg a helyi lovasok a hátasaikra szereltek fényforrásokat.