Striegl István Garán született sváb család második gyermekeként, 1961-ben érettségizett a bajai Frankel Leó Németnyelvű Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetem biológia-földrajz szakán szerzett pedagógus diplomát.

Első munkahelye a kunszentmiklósi Damjanich Gimnázium volt. Striegl István 1971-ben költözött vissza Bajára, immár nős emberként. A Sugovica partján több oktatási intézményben is tanított, illetve kollégiumi nevelőként dolgozott. Harminc évet töltött egykori középiskolája jogutódja, az MNÁMK falai között. 1958-ban egyik alapítója volt az intézmény nemzetiségi tánccsoportjának, amelynek öregdiákként máig aktív tagja. 2006-ban ment nyugdíjba.

Szabadidejében sokat utazott, a világ számos helyén megfordult. Előszeretettel hódolt különleges hobbijának, a búvárkodásnak. Sokan idegenvezetőként ismerik, hiszen szívesen kalauzolt turistacsoportokat Baján. Megfordult a bajai médiában is. Vezette a Bajai Rádió német nyelvű műsorát, Várospárti parti címen önálló magyar nyelvű adással is jelentkezett és a Batschkaer Spuren német regionális lapban garai sváb nyelvjárásban jelennek meg olvasói levelei. Közéleti szerepet is vállalt, 20 évig volt a városi német kisebbségi önkormányzat képviselője. Munkája elismeréseként 2003-ban Baja város kultúrájáért, 2014-ben Baja város kisebbségeiért elismerésben részesült. Nyugdíjasként sajnos hamar megözvegyült. Gyermekei felnőttek, önálló életet élnek. Péter fia édesanyja nyomdokait követve a Bajai Járásbíróságon dolgozik, Erika lánya a kereskedelemben tevékenykedik. Három unoka boldog nagypapája.

Egykori kollégái, tanítványai, barátai nevében Szauter Terézia köszöntötte, majd az MNÁMK intézményvezetője, Peter Stübler. Ezt követően Manz Alfréd olvasta fel humorban bővelkedő német nyelvű remekművét, melyet direkt erre az alkalomra írt, személyesen az ünnepeltnek. Az ajándékok átvétele után Striegl István meghatódva mondott köszönetet a bensőséges ünnepségért, és az ilyenkor elmaradhatatlan tortázás közben a tőle megszokott jókedvvel mesélt régi történeteket. Fiedler Antal, az intézmény sajtósa pontosan negyven éve ismeri a tanár urat. Kollégiumi nevelőtanára, majd később kollégája volt. Nagyon sokat köszönhet neki emberileg és szakmailag is.