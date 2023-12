Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Szülői szeretet

Kecskemétről a Farkas testvérek, József, Ilona és Pál szüleikre emlékeznének ezzel a régi fotóval. Farkas Pál és felesége, Ádám Ilona Izsákon az ÁFÉSZ 5-ös boltját vezették az 1950-es évektől az 1980-as évek elejéig. A vásárlók nagyon szerették és bizalmukba fogadták őket. Családok sokaságával álltak napi kapcsolatban, sok gyermeket láttak felnőni. Sajnos ma már nem élnek, gyermekeik ma is szeretettel gondolnak rájuk. Ez a fotó a 80-as évek elején készült róluk, amikor befejezték a bolt vezetését.

Olvasói fotó

Csordás család

Kecskemétről Csordás Erzsébet gyermekkorát idézne meg ezzel a több évtizeddel ezelőtti fotóval, mely sok szép emléket idéz fel benne. A Csordás családot örökítette meg Lakiteleken. Olvasónk nagyszüleivel, szüleivel és Borbála unokatestvérével látható a fényképen.

Olvasói fotó

Danuvia

Páhiról Andrássy Gyula saját fotóját osztaná meg. 1966-ban vásárolt egy Danuvia motort, melyet nagyon szeretett. Sokat motorozott rajta. Mai napig féltve őrzi, még most is jó állapotban van a motor.

Olvasói fotó

Családi album

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 1981-es családi fotóval emlékezne vissza a régi szép időkre. Férje és fia Imre névnapját ünnepelték meg egy vidám hangulatú családi ebéddel. Sajnos szeretett párja lassan három éve nincs már vele, de a közös fotókat ma is szívesen nézegeti.

Olvasói fotó

Irodalom

Kecskemétről Kovács István költő 1999-be kalauzolná el a régi fotókat kedvelőket. Óbudán jártak a Krúdy Gyula Irodalmi Szalonon. A kecskeméti amatőr irodalmi csoportot képviselve utaztak fel a fővárosba. Balról-jobbra: Bárány Teréz novellista, Kovács István költő, a küldöttség vezetője és Lakatos József Béla, újkécskei költő.

Olvasói fotó

Disznóvágás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotói között található ez a sok évtizeddel ezelőtt készített fénykép, mely egy disznóvágáson készült a településen. Olvasónk számos disznóvágáson járt az élete során, szereti a hangulatukat.