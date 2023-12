Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Olvasói fotó

Örök emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus, nagy futballszerető ezúttal egy olyan futballal kapcsolatos 1960-as évekbeli fotót mutatna be, mely számára is örök emlék. A képen balról jobbra: Simon István, a futballcsapat jobbszélsője, Olvasónk, a csapat centere és Majoros Gyula támogató látható. A futballmeccsen kívül is sokat együtt voltak, a mérkőzések után gyakran a vendéglőben folytatták a beszélgetéseket.

Olvasói fotó

Mulatság

Kecskemétről Kovács István költő több mint 20 év távlatába repítené vissza a nosztalgiázókat. Ez az 1991-es fotó egy farsangi jelmezbált örökített meg Kecskeméten, a Hírös Étteremben, melyet a Te+Én társkereső klub szervezett. Olvasónk vezeti a nosztalgiavonatot.

Olvasói fotó

Öregdiákok

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona régi iskolás emlékét elevenítené fel. A fotó 1983-ban készült róluk, a PGSZ öregdiákokról egy osztálytalálkozón. Osztályfőnökük dr. Övegesné Terjék Éva volt.

Olvasói fotó

Nyugdíjasklub

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár nagyon szerette az általa vezetett ágasegyházi nyugdíjasklubot, mely ma már sajnos nem működik. Ez régi fotó is mutatja, mindig szívesen jöttek össze egy kis ünneplésre.

Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna albuma sok-sok fotót rejt az egykori Országos Nevelő Intézet mindennapjaiból. Egykoron, a 70-es években ő is ott tanult. Ezen a fotón a konyhai dolgozók láthatók. Minden fotó újabb és újabb emléket idéz meg benne, melyekre szívesen emlékszik vissza, öregdiák társaival együtt.

Olvasói fotó

Pedagógusok

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb fotóval idézné fel a múltat. Felesége, Makány Mária évtizedeken át tanított a páhi iskolában. A képen kolleganőjével, barátnőjével, Molnár Ferencné Szalai Klárival sétál éppen hazafelé 1970 körül.