Olvasói fotó

Családi album

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes két régi családi fényképet mutatna be. A jobb oldalin látható apai nagymamája, Czira Erzsébet, a bal oldalin a testvére, Czira Eszter lánykorukban. A neves és népes Czira családból származó nagyanyája 1886-ban született, Eszter húga pedig néhány évvel később. A nagymama fotóját a nagykőrösi Szmrecsányi fényképész készítette.

Olvasói fotó

Nyugdíjas klub

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár e régi felvétellel az egykori ágasegyházi nyugdíjas klub egyik kedves emlékét idézne fel. A klubot hosszú időn át vezette. Mindig megünnepelték a kerekévfordulós születésnaposokat és a névnaposokat. Ez a fénykép is az egyik, sok-sok évvel ezelőtti ünnepi rendezvényük vidám pillanatait eleveníti fel.

Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna tagja a nagy „ONI családnak”, azaz az egykori Országos Nevelő Intézet egykori diákjaiból álló társaságnak. A régi fényképek között őrzi ezt a hetvenes évek elején készült felvételt, mely az akkori konyhai és egyéb ott dolgozó női munkatársakat örökítette meg.

Olvasói fotó

Irodalom

Kecskemétről Kovács István költő 1993-ba kalauzolná el a nosztalgiázókat, a Költők és Képzőművészek Találkozójára. A képen az Amatőr Költők és Írók Szövetségének vezetőségi tagjai láthatók: Kovács István költő, Kovács László levéltáros, Czakó Ferenc újságíró, helytörténész, valamint ifjú Kovács László, a budapesti Cimbora TV műsor felfedezettje, ifjú költő.

Olvasói fotó

Szeretett emlék

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona férjére emlékezne ezzel az 1990 körül készült felvétellel. Sajnos szeretett férje már két éve nem lehet vele, de emlékét örökre őrzi a szívében.

Olvasói fotó

Esküvő

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb fotóval emlékezne vissza egy 1980-as évekbeli családi esküvőre. A képen felesége, Makány Mária öccsének fia, Makány Gábor és Varga Franciska látható az esküvőjükön. Az ifjú pár azóta családot alapított, sőt már unokáik is vannak. Olvasónk bízik benne, hogy nagy örömet szerez nekik e felvétellel.