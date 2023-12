Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Nyaralás

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 40 évvel ezelőtti nyaralás emlékét idézné fel. 1983-ban Bükfürdőn kapcsolódott ki a családjával.

Családi album

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb régi felvételt mutatna be a családi albumából. Ez a fotó róla és feleségéről készült az 1950-es években.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes régi fényképe 1940-be kalauzolja el a régi fotók kedvelőit. A Kecskeméten állomásozó Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred tisztikara látható a felvételen. Középen ül vállszíjjal vitéz Grassy József ezredes, ezredparancsnok.

Rajkó zenekar

Kecskemétről Kovács István költő testvérére emlékezne ezzel az 1960-as évekből származó fényképpel. Kovács Sándor Pál a kunszentmiklósi kultúrház igazgatója volt. A képen a Rajkó zenekar látható, Kovács Sándor Pállal a háttérben (cimbalmos mögött). A zenekar is az ő kezdeményezésére alakult meg.

Kirándulás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1958-as felvétellel nosztalgiázna. A kecel-polgárdi tanyasi iskolában tanított, a felső tagozaton. A felvétel Pécsett készült egy tanulmányi kiránduláson. Hatalmas élmény volt a tanyán élő diákoknak látni Pécs nevezetességeit, és a Mecsek hegységet. Még sokáig meséltek élményeikről az iskolában, családjukban egyaránt.

Régi emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár saját fotóját osztaná meg (balról ül). Olvasónk nagy régiséggyűjteménnyel bír, őrzi a régi korok tárgyait. Korábban gyűjteményének külön épülete is volt.