Forrás: Olvasói fotó

Lillafüred

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy régi kirándulás emlékét idézné fel ezzel a fotóval. 1985-ben Lillafüreden nyaraltak családjával. Sok szép élménnyel gazdagodtak az út során.

Forrás: Olvasói fotó

Dubrovnik

Kecskemétről Kovács István költő 50 év távlatába repítené vissza Olvasóinkat. 1974 nyarán Dubrovnikban jártak egy kiskőrösi csoporttal. A kép a főtéren készült róluk galambetetés közben.

Forrás: Olvasói fotó

KTV stáb

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy újabb fotóval elevenítené fel régi KTV-s emlékeit. Az 1990-es években a Kecskeméti Televízió csapatát erősítette, marketingesként. A felvétel a csapat néhány tagjáról készült Géró tanyán. Olvasónk marketingesként dolgozott. Nagy öröme, hogy 13 éven át közösen valósították meg a Házak Otthonok magazin műsort. A képen: Marinkovics György, Takács Judit, Kovács Ildikó, Palcsó Aliz, Lengyel Boldizsár Szolnoki tv szerkesztő munkatársa, Bódis Rita, Váradi Katalin, Kiss Gabriella.

Forrás: Olvasói fotó

Ballagás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1978-as ballagási képpel nosztalgiázna. Az Arany János Általános Iskola 8/a végzősei láthatók a képen, osztályfőnökük Kovács Gáborné volt. Olvasónk, az akkori igazgató, a fotó kapcsán hozzátette: nagyon büszkék voltak a tanulókra, akik sok dicsőséget szereztek az iskolának szaktantárgyi és sportversenyeken egyaránt.

Forrás: Olvasói fotó

55 év

Tiszaalpárról dr. Martus Mónika a család nevében köszöntené a legdrágább szülőket, Martus Pált és Martus Pálné Guth Irénkét 55. házassági évfordulójuk alkalmából. Szívük összes melegével szeretnék megköszönni nekik, hogy felnevelték őket, Anikót, Mónikát és Melindát. A három lány mellett sok boldogságot kívánnak még férjeik, unokáik és dédunokáik, Dávid, Salamon, Márk, Áron és Máté.

Forrás: Olvasói fotó

Emlékezés

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy családi képet osztana meg. A felvételen 22 éves korában Bognár Judit látható, aki Olvasónk édesanyjának a húga volt. 1944. október végén a kitelepülési parancs értelmében a Talfájára menekült egy tanyába. Ott az udvaron munka közben egy szovjet aknavető lövedéke telibe találta, azonnal szörnyethalt. Nővére mindig szeretettel beszélt a fiatal korában elhunyt testvéréről.

Forrás: Olvasói fotó

Tábori emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotóalbumjaiban sok iskolai kirándulást és tábort megörökítő fotó található. Ezek egyike ez az 1980-as évekből származó felvétel, mely a tábori lövész verseny dobogósait mutatja be.