Gulyásné Horváth Tünde Szalkszentmárton polgármestere: A 2023-as év volt, amit teljes egészében dolgoztam végig polgármesterként. Szerencsére olyan szakemberekkel vagyok körülvéve, akik Szalkszentmárton jobbá, szebbé, élhetőbbé tételéért tevékenykednek. Az elmúlt években a Covid, a háború közelsége, majd az energiaválság tett próbára bennünket. Igyekeztünk stabilitásunkat megőrizni. El kellett döntenünk, hogy mi a legfontosabb teendő. A képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítését tartotta a legfontosabbnak, hiszen ezzel tudtunk a legtöbbet spórolni. Fontos volt a csapadékvíz elvezetése, amit a település nagy részén sikerült befejezni. Ezek után pedig próbálunk az utakra összpontosítani. Az önkormányzatnak, a civilszervezeteinknek és a Petőfi 200 programoknak köszönhetően sok kulturális és sportrendezvénynek tudtunk helyet biztosítani. Fontos megemlítenünk, hogy sok család választotta, a Falusi CSOK hatására Szalkszentmártont lakhelyéül, reméljük sikerül erős kötődést, gyökeret adni számukra, és olyan szeretettel laknak itt a településünkön,mint amilyen szeretettel fogadtuk mi is őket. Reményeink szerint a következő évben nem csak kiegyensúlyozott tud maradni az önkormányzatunk működése ebben a kiszámíthatatlan világban, hanem látványosabban tudunk fejlődni is tovább. Kívánok a kedves olvasóknak boldog, békés új esztendőt!

Kelemen László súlyemelő, többszörös országos szkanderbajnok, világbajnoki ezüstérmes szkander versenyző: Az idei évben részemről és egyesületünk részéről is sikeres volt. A polgármesteri hivatal, jóvoltából kibővült az edzőtermünk mérete, így sokkal kényelmesebb körülmények között folynak a felkészülések a versenyekre. Az idén került bevezetésre, hogy kéthetente hétvégenként közös szkander edzésen vehet részt bárki a környékből, aki csak ismerkedne a sporttal, vagy technikai edzésen szeretne részt venni. Számomra a júniusban, Moldovában megrendezésre került Európa Bajnokság volt a legkiemelkedőbb esemény, ahol 35 éves pályafutásom első EB címét sikerült megszereznem bal kézzel, jobbal egy második hellyel zárult a verseny. Kállai Krisztofer is kijutott erre a megmérettetésre, junior kategóriában képviselte szakosztályunkat. A jövő évben Szlovákia ad otthont a szkander Európa Bajnokságnak, a magyar válogatott nagy létszámmal készül, mi is szeretnénk minél többen ott lenni. Pertovicsné Varga Évi erőemelés, felhúzásban világbajnok lett, és vezetésével több érem is született, a 2023-as évet 15 arany, 13 ezüst, és 6 bronzéremmel zártuk. A jövőben is várunk szakosztályunkba minden kedves érdeklődőt. Mindenkinek boldog új évet kívánok!

Bánszki Ildikó, a kerekegyházi Katona József Művelődési Ház megbízott vezetője: A 2023-as évre ha visszagondolok egy gondolat fogalmazódik meg bennem: mindazoknak akik szolgáltatnak ez az év volt az, ami felért egy hatalmas lélegzetvétellel a korlátozásokat követően. Rendezvényszervezőként a világjárvány és az energiaválság okozta kényszerű bezárások nem engedték, hogy azt tegyük, ami a szívügyünk, a kultúrán keresztül szolgálni és közösséggé formálni a kerekegyháziakat. Felmérve az elmúlt évek okozta károkat, új célokat tűztünk ki magunk elé. A járvány miatti bezártságban óhatatlanul is kialakult egy óvatos távolmaradás a rendezvényektől, már semmi nem működhetett úgy ahogyan „azelőtt”, rá kellett hangolódnunk a megváltozott igényekre, óvatosan lebontva a falakat amelyek akadályt képeztek. Ha visszatekintek, csak hálát érzek a kerekegyháziak iránt, akik nyitottak voltak a megújulás iránt és egyre nagyobb számban vesznek részt a művelődési ház, vagy az önkormányzat rendezvényein, továbbá visszajelzéseikkel segítik munkánkat. Értük, nekik dolgozunk és a munkánknak a látogatók elégedettsége ad értéket. Ezúton kívánok magam és munkatársaim nevében is, minden olvasónak nagyon boldog új évet!

Süveges-Holczmann Andrea persbiter, a Szabadszállási Települési Értéktár Bizottság elnökhelyettese: A 2023-as évet eredményes és eseményekben gazdag évnek mondhatom. Szabadszállásiként a Petőfi- emlékév jegyében telt szinte az egész évem. A szabadszállási református egyházközség presbitereként egy Petőfi-kiállítással gazdagíthattam templomunk tárlóit, ahol a költő szüleinek házassági szándékának kihirdetéséről szóló feljegyzés olvasható 1818-ból, valamint öccsének, Istvánnak a keresztelési bejegyzése 1825-ből. Több petőfis eseményhez is csatlakozott a református gyülekezet, előadásoknak, irodalmi esteknek és verses-zenés műsoroknak adott otthont gyülekezeti termünk és a templomunk. A települési értéktár bizottság elnökhelyetteseként is az emlékév eseményeiről szólt a munkám. Az ország minden részéről ide érkező több száz látogatónak mutathattam be városunk látnivalóit, nevezetességeit a Petrovics családhoz köthető emlékeket. Német és erdélyi testvérvárosaink is látogatást tettek településünkön, akiknek szintén bemutathattam városunkat. Bízom a jövőbeni kölcsönös együttműködésben és barátságban. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy sokan érdeklődtek Petőfi szabadszállási kötődéséről, ennek jegyében már terveim közt szerepel a József Attila emlékév előkészítése, ami 2025-ben fog megvalósulni.

Braun Beatrix kézműves, közművelődési szakember: Közművelődési szakemberként azt tudom megállapítani, még mindig nehéz az embereket becsalogatni különböző rendezvényre, főleg, hogy nincs olyan program, amely mindenki tetszését elnyeri. A Covid nagyon rányomta a bélyegét a rendezvényszervezésre. Új ötletekkel ezt a helyzetet apró lépésekkel lehet jobbra fordítani. Ehhez természetesen idő, valamint kreativitás kell. Egy személyes példa. A tavaly felújított helytörténeti kiállításban, idén egy időszaki tárlatot állítottam össze augusztusban, az alapgondolatot egy budapesti rendezvény adta. A tárlatot majdnem egy hónap alatt százhatvanketten tekintették meg. Hagyományőrző kézművesként nagy öröm, hogy egyre többen érdeklődnek a kézzel készült tárgyak, használati eszközök után. A Hagyományok Háza áldásos tevékenysége sokban segíti az alkotók munkáját és olyan rendezvényeket, alkalmakat hívnak életre, amelyek egyre több érdeklődött vonzanak be. A programszervezők keresik a kiállítókat nemcsak ilyen alkalmakhoz, hanem kisebb és nagyobb településen tartott rendezvényekhez, így jutottam el én is több helyre. Szép emlék marad a helyi református kollégiumban tartott Teleki-nap. A megnyitó után egy kisfiú megköszönte, hogy kiállítottam a láncaimat és megnézhette azokat.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesület elnöke, az Oldalas magazin főszerkesztője: A 2023-as évet összefoglalni nagyjából ezer karakterben nem egyszerű feladat. Mérleget készítve azonban megállapíthatjuk, hogy egy eredményes esztendőn vagyunk túl. Például a Magyarország étele szakácsverseny bekerült Bács-Kiskun Vármegye értékei közé. Ez a verseny a huszonhármas érában is folytatódott, így hatvan évnyi kihagyást követően újra születtek új magyar ételek, melyek a jövő gasztronómiájának szolgálnak majd alapjául. Mi ez, ha nem a hazai gasztronómiai kultúra felébresztése és a magyar konyha megújítása? De nagy siker volt az is, hogy hírét tudtuk vinni, sőt be tudtuk kapcsolni az embereket ebbe a folyamatba. Népszerűsítettük a hazai mezőgazdaság termékeit és közösen éltük meg az idén a jót és rosszat is. A baj, a gond ugyanis nem elkerülhető, de megfelelő hozzáállással felülkerekedhetünk azon. Ezért fontos, hogy a szakmai munkavégzésen túl, a közösségi programokba is bekapcsolódjunk, hiszen így közösen élhetjük meg azokat a dolgokat, melyek igazán számítanak az életben. Ehhez kívánok mindenkinek kezdeményező szándékot, az alkotáshoz kitartást és persze jó egészséget. Egyszóval: minden jót mindenkinek!