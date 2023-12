Az elnök ezúton köszönte meg elődjeik fáradozásait, munkáját és eredményeit:

– Mindent megtettek a boldogulásért, és azért, hogy ebből a homokhazából egy igazi paradicsomot varázsoljanak, ami nem volt nekik egyszerű. Nagyon büszkék vagyunk az elődjeinkre.

Kecskemét város alpolgármestere, Falu György is együtt ünnepelt a társasággal, és kiemelte, hogy a város számára is büszkeség az a 40 év, amit az egyesület egységben, erőben maga mögött tudhat. Falu György alpolgármester elhozta az ünnepségre Szemereyné Pataki Klaudia polgármester üdvözletét, és egy gratulációs emléklapot is a város nevében. Az ünnepségre Sümegi Zsolt alapító gondolatai is eljutottak, amit Király József tolmácsolt az egyesület összegyűlt tagjai felé. A 40 évnyi emlék felelevenítése után ünneplés, vacsora és baráti időtöltés zárta az estét.