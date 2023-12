A versmondó verseny 2018-ban indult a helyi könyvtár szervezésében, ám az indulók száma évről évre növekedett és az utolsó két rendezvény során már a művelődési ház nagyterme adott otthont a programnak.

Az gyerekeket szülők, nagyszülők és persze testvérek is elkísérték. A rendezvény kezdetén a Mikulást énekszóval hívták be a gyerekek, majd rövid köszöntést követően előadták verseiket, melyet édességgel és dicsérő szavakkal hálált meg a nagyszakállú. A szervezők gondoltak azokra is akik valamilyen okból nem tudtak jelen lenni, és a szülők által elküldött videókat, kivetítve nézhették meg és jutalmazták nagy tapssal a jelenlévők.

Nem mentek el üres kézzel azok sem, akik bár verssel nem készültek, de kísérőként vagy nézőként részt vettek ezen az eseményen. A Mikulás magához hívta, és pár kedves szó kíséretében megajándékozta őket a puttonyából előhúzott finomságokkal.

Minden versenyző csokoládéval, emléklappal és ajándékkal távozott, illetve a Mikulás különdíjakkal is jutalmazta a legügyesebb verselőket. Az óvodás korosztályban Bakos Zoltán nyerte el a legügyesebbnek járó díjat, míg az első és másodikosok között Kovács Tamás érdemelte ki az értékes ajándékot. A harmadik és negyedik osztályos gyermekek között Kőrös Sándor szavalata lett kiemelkedő, míg egy korosztálytól független különdíjat Tóth-Pál Klára nyert el – tájékoztatta hírportálunkat Bánszki Ildikó, a helyi művelődési központ megbízott vezetője.