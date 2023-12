A kicsiknek természetesen ajándékkal is kedveskedett a műsorát követő rövid szünet után már télapójelmezben kopogtató Papp Róbert, aki a kamarai tagok felajánlásából összeállított mikuláscsomagok fejében egy kis versmondásra, éneklésre ösztönözte a csillogó szemű, először kicsit vonakodó, majd mind bátrabb lurkókat.

Papp Róbert, Kalocsa város díszpolgára az ünnepség után elmondta: – „Nincs nagyobb megtiszteltetés, mint részt venni a nagy decemberi varázslatban, amikor a feltétel nélkül jóságos Mikulás meglátogatja a gyerekeket és megajándékozza őket. Örültem a Kamara felkérésének, mert minden ilyen fellépést magam is ajándéknak szánok és kitüntetésként élek meg. Nagy esemény ez! A gyerekek mellett talán kísérőiket, az óvodapedagógusokat, anyukákat, apukákat is gyermekké varázsolja ilyenkor a Nagyszakállú, hiszen a közismert télapóénekeket ők is önfeledten dúdolják, énekelik az izgalomtól túlfűtött gyermekekkel. Öröm volt megtapasztalni, hogy a Mikulás kérésére szinte valamennyi gyermek elszavalt vagy elénekelt egy-egy, az alkalomhoz illő verset, dalt, és még a Télapó is elérzékenyült, amikor egy családból három-négy óvodáskorú testvér egymást erősítő produkciója hangzott el. Kimondhatatlan öröm, amikor a gyerekek búcsúzóul bátortalanul, azért a kapott ajándékra ügyelve átölelik a télapót, akit nehezen engednek útjára. Itt minden szó elfogy.”