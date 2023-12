A bemutatót sokan megtekintették, a Kocsisba járó diákok mellett visszatértek egykori kollegák is, és a nyílt napon sok külsős vendég, diák és felnőtt is megcsodálta a virágremekeket. Valamennyi költemény adventhez és a karácsonyhoz kapcsolódott. Sokan kaphattak ötletet saját otthoni díszeik elkészítéséhez is.

A Kocsis Napok pénteken zárul, egy irodalmi műsorral.