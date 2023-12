A Gázló utcai volt Posta épületében nyílt PostaPontot a hunyadivárosihoz hasonlóan az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület működteti. A külön kialakított helyiséget is az egyesület bérli a Magyar Postától. Az újonnan megnyílt ponton az összes fontos postai művelet végrehajtható: levél- és csomagfeladás, csekkbefizetés és a letéti vagy ajánlott küldemények feladása is elérhető péntektől a vacsiközi postán, miután az egyesület megvásárolt minden ehhez szükséges eszközt. A szolgáltatás egy alkalmazottal működik.

Szilágyi Róbert, a PostaPontot működtető egyesület vezetője elmondta, hogy az egy éve bezárt postaépület egy részét le kellett választani, ahol a fűtést és az internetelérést, és a többi felmerülő problémát is meg kellett oldani a tárgyalások lefolytatása és a megnyitás között eltelt szűkös időben. Az egyesület vezetője elmondta, hogy október végén tartották meg az első bejárást a postai vezetőkkel. Szilágyi Róbert hozzátette, hogy igen nagy örömmel fogadták a városrész lakói a posta újranyitását. Arról is beszélt, hogy a hunyadivárosi PostaPont igen szép forgalmat bonyolít, volt már olyan nap, amikor több mint 600 csekket fizettek be, és a vacsiközi postán is azt várják, hogy népszerű lesz a lakosság körében.