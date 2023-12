Feldíszített fenyőfa várta reggel mind a négy csoportban a gyerekeket, a fa alatt pedig ott voltak az ajándékok. A Csiga csoportosok kis műsorral is készültek, amelyet megnézett Pénzváltó István polgármester és Szakácsné Marsa Edina jegyző is. A gyerekek nagyon fegyelmezetten énekeltek, kis betlehemes játékot is bemutattak, majd az óvónő meggyújtotta a három gyertyát. Ezt követően a gyerekek ujjongva és vidáman bontották ki a különböző ajándékokat, amelyek természetesen korosztályoknak megfelelőek voltak.

A szülőközösség és az önkormányzat jóvoltából minden óvodás kapott könyvet, amit haza is vihetett. A többi játék a csoportszobában marad, ott tudnak vele játszani a gyerekek, akik valamennyi játékot gyorsan ki is próbáltak. Pénzváltó Istvánt és Szakácsné Marsa Edinát saját készítésű mézeskaláccsal ajándékozták meg a gyerekek és az óvónők.

Mindegyik csoportba benéztek a település elöljárói, akik ki is próbáltak egy-két játékot a gyerekekkel együtt. Luca napján búzát ültettek, amit alig vártak az ovisok, hogy kikeljen. Erre a napra búza is előbújt a földből, és már egy-két centis volt. Ezt is megmutatták a község vezetőinek.