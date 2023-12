Cipősdoboz akció 1 órája

Még nem késő ajándékozni: továbbra is várják a felajánlásokat Kecskeméten

Idén is több intézmény hirdetett az ünnepi időszakra cipősdoboz akciót, van ahol még most is várják őket.

Illusztráció Fotó: Shutterstock

Bár már kevesebb mint egy hét van szentestéig, szerencsére még most sem késő segíteni, hiszen egy cipősdobozba is rengeteg szeretet beleférhet. Kecskeméten is várják még a csomagokat a következő intézményekben: Meló-Diák Kecskemét (Kecskemét Dobó krt. 3.)

Széchenyi István Közösségi Ház (Kecskemét Széchenyi sétány 6.) December 18-án még mindkét intézmény fogadja az ajándékkal teli dobozokat, amivel rászoruló családoknak is teljes lehet a karácsonya.

