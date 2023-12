Sikeresen fut a kecskeméti HÍRCSE, azaz Hírös Családmentor Egyesület fórum-sorozata, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházzal közösen valósít meg. A céljuk, hogy segítsék a kecskeméti kisgyermekes családokat, várandósokat és babát tervező párokat praktikus tanácsokkal, hiteles információkkal.

A kórházzal közösen megvalósuló fórum-sorozatban legelőször a szülészet-nőgyógyászat osztályának vezetője, és a fiatal orvosok mutatkoztak be, majd az újszülött-koraszülött osztály dolgozói következtek. Most csütörtökön pedig az érdeklődő anyukák és kismamák a szülésznőkkel találkozhattak, kérdezhettek tőlük. A fórum vendégei voltak: Bodorné Újlaki Georgina mb. vezető szülésznő, valamint Varjasi Darinka, Potondi Erika, Varga Cintia, Barabás Ágnes és Bolláné Richter Csilla szülésznő.

A szülésznői fórumnak Kecskeméten, a régi SZTK épület oldalán lévő nagyelőadó adott helyet.

A Hírcse egyik alapítója, Kovács-Dandi Csilla elmondta: nagyon jól sikerült ez a fórum is. Egyre bátrabban kérdeznek a családok. Ezúttal az apukák is bátrak voltak, és többen feltettek egy-egy kérdést. Sőt a közönség soraiban helyet foglalt dr. Bóka Bence, a kórház szülész-nőgyógyásza is, aki mint édesapa vett részt várandós feleségével a fórumon. A közönségben néhány babát tervező pár is helyet foglalt, akik már előre szerettek volna felkészülni.