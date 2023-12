Idén Luca napja alkalmából Katona Józsefre is megemlékeztek Kecskeméten az Ifjúsági Otthonban. A megemlékező délutánt a Katona József Emlékház baráti köre, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozata, és a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület szervezte meg együttes munkával.

Először Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus beszélt városunk híres szülöttjének Luca széke című drámájáról. Ismertette a szereplőket, a történet két szálon futó párhuzamait, a cselekményt, a tanulságot, de a mű szókincsére is kiemelt figyelmet fordított. Megtudhattuk azt is, hogy Katonának mindössze kettő műve íródott jelen időben, a saját idejében, a többit pedig mind a régmúltban helyezte el. A két jelen idejű műve között szerepel az említett Luca széke című dráma is.

Szó esett még a korabeli karácsonyi hagyományokról, a Luca széke eredetéről, illetve a Luca nap szokásairól is, melyeket ma már a legtöbben nem követnek, de Székelyné Kőrösi Ilona szerint fontos, hogy legalább az emlékeinkben őrizzük egykori hagyományainkat a megemlékező ünnepségek segítségével. Szintén nem szokás ma már karácsonyi üdvözlőlapot küldeni, de korábban hatalmas népszerűségnek örvendtek a különböző képeslapok, melyek kinézetét általában befolyásolta az adott társadalmi és politikai helyzet is. A rendezvényen minden résztvevőt megleptek a szervezők egy korabeli karácsonyi lappal.

Régi karácsonyi képeslap

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Később Bajtai Mária, a MIT Bács-Kiskun megyei Tagozatának elnöke számolt be a Madách Imre emlékévről és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tevékenységéről. Az elnök elárulta: bizakodik abban, hogy az új esztendő újabb aktív tagokat is hoz majd a társaságba.