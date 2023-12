Ezen a napon ugyanis a Széchenyivárosért Egyesület hagyományteremtő céllal „Bejgli lesétáló” sétát szervezett. Az eseményen több mint 30-an vettek részt. Olyanok is jöttek, akik sohasem túráztak, de akadtak gyakorlott túrázók is a csapatban. Sőt, gyerekek is részt vettek a sétán, melynek során teljesen körbe járták a szabadidőközpontban található tavat.

A séta után egy kötetlen beszélgetés mellett a Café Plázsban egy forró itallal is kedveskedtek a résztvevőknek. A közös sétának olyan nagy sikere volt, hogy a szervezők úgy döntöttek megváltoztatják az eredeti tervüket és nem egy év múlva, hanem hamarabb tartják meg a következő közös sétát.

Azt még nem tudják milyen rendszerességgel, de folytatni fogják a túrázást, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.