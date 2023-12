Logikai és ügyességi játékokon, illetve fogyatékos személyeket segítő technikai eszközökön keresztül igyekeztek megismertetni a sérült emberek világát azon a bajai rendezvényen, amit a Bácskai Kultúrpalotában rendeztek kedden Baján. A gyermekekkel elvégeztetett gyakorlatok segítségével kézzelfogható közelségbe hozták a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait az egészséges fiatalok számára.

A Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet érzékenyítő programjai 4 állomáson zajlottak, minden csoport minimum 3 állomáson tudta kipróbálni magát. Volt NAF-szathlon (kerekesszékes egyensúlyozás, labda vezetés), a boccia nevű labdajátékot is kipróbálhatták– ami egy paralimpiai sportág, volt labdajáték és látássérült állomás-bekötött szemmel való közlekedés és játék. Papp Szabolcs, kerekesszékbe ültette a gyermekeket, akik így próbáltak labdázni. A fiataloknak először furcsa volt, hogy nem kelhetnek fel és szaladhatnak a kezükből kiguruló labda után, aztán alkalmazkodtak a helyzethez. A meccsek végén Papp Szabolcs elmagyarázta a vendégeknek, hogy mozgássérülten, kerekesszékhez kötve is lehet boldog életet élni, ha az ember megtalálja a céljait. Nagyon furcsán lépegettek a vakvezető botokkal bekötött szemmel , de belejöttek csakúgy, mint a hang alapján játszható memória játékokba. Bátran és ügyesen követték az utasításokat. A Garai Ház Alapítvány kézműves játszóháza is látogatható volt a fogyatékkal élő fiatalok segítségével. Új programelemeként bemutatták az ország első és mindmáig egyetlen látássérült lufihajtógató-vaklufisát, Lakatos Norbertet. Norbert bemutatta a lufihajtogatási technikákat a résztvevők számára.