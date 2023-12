A rendezvényen a Tündérrózsa Óvoda Teknős csoportjának óvodásai mutatkoztak be, majd a Nyugdíjas Baráti Kör spanyol táncot mutatott be. Őket az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai követték, Novák Ákos és Török Zorán énekelt. A második és negyedik osztályosok látványos produkciót, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola diákjai pedig modern táncot mutattak be. Őket követték az Árpád Nyugdíjas Klub tagjai követték táncukkal. A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub tagjai Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című művét mutatták be. Nagy sikert aratott Novák Gábor Ha én gazdag lennék című musical előadásával. A Móricz Zsigmond Alapfokú Művészeti iskola növendékei hangszeres játéktudásukat csillogtatták meg a közönség előtt, majd az áltlános iskola szülői közösségének tánca következett. A helyi fellépők közül utolsónak mutatkozott be a Bársony Mihály Népdalkör. A műsor utolsó számaként Kovács Nóri Karácsonyi hangok címmel adott koncertet.

A program befejezéseként a nyugdíjasokat rétessel vendégelte meg az önkormányzat.