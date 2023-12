A játékhoz minden évben egy vagy több mese is kapcsolódik. Ezúttal minden osztály ugyanazt a történetet hallgatja meg, mely ezúttal egy megtörtént esetet idéz fel. Minderről Subáné Kiss Krisztina tájékoztatta a Baon.hu olvasóit.

– Svájcban járunk. Egy keresztény családban a szülők síelni indulnak. Gyerekeikre otthon egy ismerős vigyáz. Megbeszélik, hogy délután ők is felmennek a hegyre szánkózni. Így is történik. Már hazafelé indulnának, amikor a szánkó elszabadul és lecsúszik a hegyoldalon. A gyerekek utána mennek, ám eltévednek az erdőben. Félnek és fáznak. Közeleg az este. Kezüket imára kulcsolják, így várják a segítséget. Közben a szülők hazaérnek, és a szomszédoktól tudják meg, hogy a gyerekek is a hegyre mentek. Tanakodnak, merre is induljanak megkeresni őket, közben pedig ők is imádkoznak. A hegyről eközben egy csapat síelő indul lefelé, akiket Isten épp a gyerekek felé vezet, így megmenekülnek – Pék Henrietta még gyerekkorában hallotta ezt a történetet, mely éppen passzolt az általa megálmodott havas, lejtős, erdős, faházas képhez.

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Ezután már „csak” azt kellett kitalálnia, milyen feladatot is adjon az osztályoknak. Adta magát az ötlet: keressenek elveszett szánkókat az iskola területén. Heni minden faház alá saját gyártású kaparós sorsjegyeket rejtett, éppen annyit amennyi az osztály létszáma. Ezek a kártyák mutatják az utat, illetve a helyet, ahol a szánkót rejtő piros dobozt megtalálják. Az alsósok a helyszín tulajdonságait leíró szavakat találnak a kártyákon, a felsősök pedig részeire szedett mondatokat, melyeket összeillesztve eljutnak a kincshez.

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

A játék ezúttal hungarocellből, kartonból, újságpapírból, textilből és gipszből készült. A kaparós sorsjegyek alapját Heni kinyomtatta, celluxszal lefedte, majd egy adagnyi festékkel fél adagnyi mosogatószert kevert össze, és ezzel két rétegben átfestette a lapot. Ez száradás után könnyen lekaparható.

A különleges adventi naptár a gondos tervezéssel, szervezéssel, egyeztetéssel együtt körülbelül két hónap alatt készült el, és remélhetőleg a karácsony előtti utolsó tanítási napig mind a 24 osztály megtalálja az iskolában elrejtett szánkókat. A játékban ugyanis az alsósok mellett minden évben nagy izgalommal vesz részt a felső tagozat is.

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Henrietta újra és újra nagy örömmel készíti különleges ajándékként az adventi naptárt az iskolába. Ahogy mondja: Ő így készül a karácsonyra. Amikor a naptárak utóéletéről kérdeztük, elmondta, hogy a bajai Eötvös József Főiskola utolsó éves hallgatójaként szakdolgozatát az elmúlt években készített adventi naptárakból írja, „Kreatív karácsonyi projektek a KEVI általános iskolájában” címmel. A kiskőrösiek pedig már erről ismerik őt, és kérdezgetik gyakran tőle az iskolán kívül is, hogy milyen meglepetéssel készül legközelebb – tájékoztatta olvasóinkat Subáné Kiss Krisztina.