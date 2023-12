Gáldonyi Sándor őrnagy, a koncert ötletgazdája, és szervező toborzó iroda vezetője köszöntőjében kifejtette, hogy a koncert egyben köszönet is mindazoknak, akik az iroda munkáját egész évben támogatták. Elmondta, hogy igen sikeres évet zár az iroda, melybe a rendezvényeik szervezése is beletartozik. Példaként említette a magát országossá kinövő középiskolai fekvenyomó kupát, melyről mi is beszámoltunk.

Gáldonyi őrnagy a katonazenészek életébe is betekintést nyújtott. Elmondta, hogy a katonazenészek napirendje nem sokban tér el a többi katonáétól. Fejlesztik magukat mind fizikálisan, mind szakmailag. A reggeli sportfoglalkozás után nekik is kiképzési feladatok szerepelnek napirenden, csak ők ezt egyéni gyakorlásnak, és szólampróbának nevezik ezeket – mondta Gáldonyi őrnagy. – A különbség talán csak az, hogy egy általános értelemben vett katona szolgálata alatt arra készül, amiben bízik, hogy soha nem fog bekövetkezni, addig a katonazenész épp ellenkezőleg. A zenekarnak évente kétszáznál is több megjelenése van laktanyán belül és kívül. A katonazenekar egyfajta kapocs a honvédség és a társadalom között – fejtette ki Gáldonyi Sándor, hozzátéve, hogy legjobb tudásuk szerint veszik ki részüket az egyéb rájuk bízott feladatokból: több alkalommal láttak el árvíz-, határ-, és rendvédelmi feladatokat, de szerepet vállaltak a járványügyi védelemben is.

A koncert végén elismeréseket adott át Durgó Tamás alezredes a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) parancsnoka. A honvédelemért érdekében végzett munkájáért emlékplakettet kapott Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió szerkesztő-riportere, Balogné Papp Boglárka, a Kodály Iskola intézménvezetője és Keskeny Márk, valamint a zenekar tagjai.

