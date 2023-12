A Kecskeméti SZC ERASMUS+ programjának keretében szerdán élménybeszámolókat tartottak a diákok a mobilitási programjaikról, kitérve a gyakorlatuk során szerzett ismeretekre és benyomásokra. Dolgoztak például étteremben és tangazdaságban is. A rendezvényt a fiatalok körében népszerű Ápoló Klubban tartották meg.

A résztvevőket Ignácz Bence főigazgató köszöntötte. Kiemelte: az elmúlt öt évben ilyen sok tanuló még nem vett részt mobilitási programon. Valamennyien nagyon sok szép élménnyel gazdagodtak, inspirálhatják tapasztalataikkal diáktársaikat. Megjegyezte, ahogyan egykoron egy rokona mondta: „Az utazás a legjobb dolog a világon. Igaz drága, de vannak lehetőségek arra, hogy olcsóbban kijussunk a vágyott helyre.” Erre az ERASMUS program is kiváló. Most is gyönyörű helyeken jártak tanulóik, miközben külföldi munkatapasztalatot szereztek, barátságokat kötöttek, mi több később mindez még az állásinterjún vagy a szakmai önéletrajzban is pluszt jelenthet számukra.

A délután folyamán a következő beszámolók szerepeltek a programban.

– Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kis Bálint - Nei Pori - Görögország

– Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum - Braga - Portugália

– Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum - Barcelona - Spanyolország

– Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum - Antalya- Törökország

– Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskola - Sepsiszentgyörgy - Románia

– Foligno nemzetközi verseny - Károlyi -Kandó - Kada - Foligno - Olaszország