A villanytelepet működtető társaság ügyvezetője, Könyves Dénes a pénzadomány jelképes átadásakor elmondta, cégüknél régi hagyomány ez, amit még édesapja indított el. Ezt a jótékony célú kezdeményezést folytatták idén is. Könyves Dénes ugyanis fontosnak tartja a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány munkáját, tudja, hogy támogatása jó helyre került.

Az alapítvány elnöke, Vastag László hozzátette, minden támogatásnak nagyon örülnek. Az Eltszer Kft. adományával még közelebb kerültek egy új lélegeztetőgép beszerzéséhez. Olyan speciális lélegeztetőgépre gyűjtenek ugyanis, amely valóban mentőautókra tervezett. A jelenleg használatban lévő lélegeztetőgép inkább kórházi körülményekre van kitalálva, ezért kevésbé bírja a szélsőséges körülményeket. Míg az Oxilog 3000 hordozható lélegeztető gép speciálisan mentőautókra való: jobban bírja a hazai útviszonyokat és a hőmérséklet ingadozást is – részletezte az elnök.

Papp Zoltántól, az alapítvány titkárától megtudtuk, mintegy 6 millió forintba kerül az a hordozható lélegeztetőgép, amit szeretnének megvásárolni.

Ehhez eddig 2 millió forint gyűlt össze. Arról is örömmel számolt be, hogy az adófizetők 1 százalékos felajánlásának köszönhetően idén több mint 6 millió forint folyt be az alapítvány számlájára. Ezt a támogatást szintén eszközbeszerzésekre , illetve olyan fejlesztésekre fordították melyek komfortosabbá teszik a mentőállomáson dolgozók munkáját. Elmondta még, hogy a fent említett 6 millió forint mintegy 35 százalékkal több, mint a korábbi években volt, ami azt jelenti, hogy a félegyháziak egyre nagyobb arányban támogatják az alapítványt. A félegyházi cégek közül több is szívén viseli a mentők munkáját. A Dél-100 Kft. például minden évben ajándékcsomaggal kedveskedik a mentőállomás valamennyi dolgozójának. De nem rég öt ágyat is ajándékoztak a mentőállomásnak.