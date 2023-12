A Városi Óvodák és Bölcsőde, mint önkormányzati intézmény látja el az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint természetesen az érintett oktatási intézmények dolgozói és a lakosság részére is biztosít étkezési lehetőséget. A jelenleg üzemelő Bajcsy utcai főzőkonyha elavult. Felújítása, fejlesztése nem gazdaságos, így annak kiváltására egy teljesen új épületben egy modern 600 adagos főzőkonyha és egy 140 férőhelyes étkező épül, a mai követelményeknek megfelelő eszközök beszerzésével együtt. A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósulhat meg.

Az új főzőkonyha biztosítja majd az óvodások, valamint az általános iskola alsó tagozata részére az étkezést, ezen felül az érintett oktatási intézmények dolgozói, valamint a lakosság részére is biztosít étkezési lehetőséget. A főzőkonyha kiváltása mellett egy új önkiszolgáló rendszerű étkezőt is kialakítanak. A beruházásnak köszönhetően a helyiség 140 fő egyidejű étkeztetését lesz képes biztosítani, megteremtve a kulturált étkezés lehetőségét. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés magában foglalja a 600 adagos konyha működéséhez szükséges konyhai eszközök, az étkező berendezéséhez szükséges bútorok, valamint az étel kiszállítás céljából egy gépjármű beszerzését is.

A telken belül, valamint az épület előtt parkolót és akadálymentes parkolót is kialakítanak.

A modern elvárásoknak megfelelően az épület is akadálymentesítéssel és a legkorszerűbb energetikai kialakítással létesül majd, a gépészeti megoldásai is a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek is megfelelnek.

A beruházást várhatóan 2024. augusztus végén fejezik be.