Béleczky Mihály polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a felújítás részleteit. Az önkormányzati épületek korszerűsítésére kiírt TOP Plusz energetikai pályázaton Bátmonostor Község Önkormányzata bruttó 72 millió forintra pályázott sikeresen 2022 márciusában.

A támogatói szerződésben szerepelt összeget a Magyar Állam Kormánya előfinanszírozta, melynek köszönhetően a beruházás is megvalósult. A projekt során kicserélték a nyílászárókat az önkormányzati hivatalban, teljes szigetelést kapott az intézmény. A támogatás révén megoldották a bejárat akadálymentesítését és akadálymentes mosdót is kialakítottak.

Fotó: Beküldött fotó

Az önkormányzat szintén sikeresen pályázott a Magyar Falu Programon belül önkormányzati szolgálat lakások teljes felújítására kiírt pályázaton, mely során a projekt bruttó 37 millió forint támogatásban részesült. A támogatásból az önkormányzat tulajdonában lévő, 72 négyzetméteres szolgálati lakás teljes energetikai felújítását valósították meg. Kicserélték a régi nyílászárókat, szigetelést kapott az épület, új tetőt kapott az ingatlan, illetve padlófűtést alakítottak ki. Jelenleg egy önkormányzati alkalmazott lakik benne, a háziorvos nem élt lehetőséggel.

Fotó: Beküldött fotó

Zsigó Róbert beszédében kiemelte: a magyar kormánynak legfontosabb célja az elmúlt években az volt, hogy fejlessze a településeket, különös képen a kistelepüléseket. − Bátmonostoron utakat, könyvtárat, szennyvíz- és csapadékelvezető rendszert újítottunk fel, most pedig itt lehetünk és átadhatjuk a közel 72 millió forintból felújított községházát és a 37 millió forintból megszépült szolgálati lakást. A közel 110 millió forint támogatásnak köszönhetően szebb, korszerűbb és energia-hatékony lett a megújult két épület. Ezek azért is nagy eredményeknek számítanak, mert háborús időket élünk. A szomszédunkban háború dúl, a terrorizmus veszélye megnőtt az egész világon, Európában is. Ennek következtében gazdasági nehézségekkel kell megküzdenünk. Ebben a helyzetben még nagyobb szükség van az összefogásra − fogalmazott Zsigó Róbert. Végül megköszönte minden bátmonostorinak a munkáját, amivel ezeket az eredmények elérték. Áldott adventi készülődést és szép karácsonyt kívánt mindenkinek.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, illetve Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke is részt vett az ünnepségen

Fotó: Beküldött fotó