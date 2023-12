Hálaadó istentisztelettel vette kezdetét a Krisztus Király Templomban a falu alapítás 99. évfordulójára szervezett ünnepség, majd a település főterén a község karácsonyfáját áldották meg. A Magyar Szerb Agrárkereskedelmi Központ aulájában Kovács Nóri, Karácsonyi hangok című zenés előadása után kezdődött el az ünnepi testületi ülés.

– „Isten áldd meg szép Kelebiánkat” – kezdte ünnepi köszöntőjét Maczkó József polgármester, az idézett imasor a romai katolikus templom bejárata mellett olvasható, amelyet 1996-ban helyeztek el a Kelebiáról elszármazottak találkozója alkalmából. A település vezetője hangsúlyozta, hogy a kelebiaiak mindig is biztosan tekintettek a jövőbe, de emellett komoly hangsúlyt helyeztek a múltban gyökerező tudásra is. – Kelebián mindig is képesek voltak olyan alapvető értékek felszínre kerülni, amelyek jobbá tették a mindennapokat. Ezeknek a stabil értékeknek az ünnepét üljük ma – mondta a polgármester.

Maczkó József úgy fogalmazott, hogy az itt élő emberek életét a hit és az egymás iránti szeretet mentette meg. – „Így lehetett az, hogy felegyenesedett a település és kezdte élni önálló életét a trianoni döntés utáni kényszer szülte helyzetben is. A létünkért, az őseinkért, a túlélésünkért és a jövőnkért adunk ma hálát” – mondta.

– Hosszú évek óta advent időszakában ünneplik a kelebiaiak a falu születésnapját, amely december 9-re esik. A mostani azonban kicsit más, mint a többi, mostantól ugyanis kezdetét vette egy olyan rendezvénysorozat, amely egy éven keresztül tart és jövő decemberben zárul majd és kiemelten emlékeztet a település létrejöttének 100 éves évfordulójára – emlékeztetett Maczkó József.

A falualapítás ünnepén adták át a település kitüntető címeit és elismeréseit.

Kelebia Község Díszpolgára Díjat adományozott a képviselő-testület, Papp Attila, a romániai Arad megye, Nagyiratos testvértelepülés polgármesterének. Kelebia Község Ifjúságáért, Ifjúságának Neveléséért Díjat kapott Fodor Bernadett tanítónő, a Kelebiai Farkas László Általános Iskola korábbi igazgatója. Kelebia Község Közbiztonságáért Díjat adományozott a képviselő-testület Rácz Róbert rendőr ezredeseknek, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kelebiai Határrendészeti kirendeltség korábbi vezetőjének. Kelebia Község Kiemelkedő Közösségi Munkájáért Díjat kapott Balogh-Szabó Béla, MÁV dolgozónak, a Kelebiai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete tagjának, a Kelebiai Levente Sportegyesület volt elnökének. Kelebia Község Közművelődéséért Díjat adományozott a képviselő-testület a kelebiai származású Kazi Roland média művésznek, aki a korai analóg médiumok fejlődéstörténetével, illetve a képzőművészetben fellelhető kinetikai és optikai rendszerekkel foglalkozik. A valóságészlelés lehetséges formáival kísérletezik, valamint a tér és az idő természettudományos és metafizikai megközelítéseit kutatja. A percepciós folyamatok és gondolkodás szubjektivitásának kérdéseire gyakran irodalmi textusok felhasználásával ad vizuális válaszokat.

A falualapítás ünnepén közreműködött a Gézengúz Óvoda és Bölcsőde, a pereputtya Egyesület Tánccsoportja, a kelebiai Farkas László Általános Iskola diákjai, a Kelebiai Daloskör, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja, a Sántha Márta Közösségi Színtér ének csoportja, a BiancoNero Piano Duo.

Az ünnepség záró eseménye volt, hogy a község piacterén felvágták a település születésnapi tortáját.