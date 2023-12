Sosem látott nehézségekkel kellett szembenéznie Kiskőrös vezetésének, a lakosságnak, a civil szervezeteknek az elmúlt időszakban – mondta tájékoztatójában Domonyi László, amelyet a kiskőrösi városháza dísztermében tartott.

Az energiaár-robbanás, az infláció komoly kihívásaira eddig szokatlan válaszokat kellett megfogalmaznia a városnak. Óvodabezárás, hőmérséklet-korlátozás az intézményekben. Csak a művelődési ház maradt nyitva, hogy a civil szervezetek ott találkozhassanak. Minden más nélkülözhető városi működtetésű ingatlant bezártak, hogy spóroljanak az energiával. Csökkentették a város kiadásait, a megspórolt pénzt kamatoztatták, amellyel a hiteleik terheit tudták csökkenteni. A város által fenntartott intézményekből minden héten bekérték az energia-fogyasztás mennyiségét a kontroll érdekében.

A település vezetése októbertől jövő októberig új szerződést kötött. A korábbi 1000 forintos gázár 300 forintra csökkent, a tavalyi 220–260 forint/kWh-s áramár pedig ma már 70 forint. Azaz egy harmadra csökkentek az energia korábbi fajlagos költségek.

A kiskőrösi záportározó mentén átadták a futópályát is. A futókör felavatását Révész Máriusz kormánybiztos

Fotó: Barta Zsolt

A válság ellenére a beruházások nem álltak le, mondta Domonyi László. Átadták az új közösségi és sportolási találkozóhelynek számító záportározót, szociális bérlakásokat és járdákat újítottak fel. Az új óvodára felkerült egy 50 kW-os napelemrendszer, amely egy fűtésre és hűtésre alkalmas hőszivattyú rendszert működtet. A piac fejlesztés második üteme is elindult az idén. A Szűcsi óvodában klímaberendezést építettek be, a Batthyány úti óvodában energia-megtakarítást jelentő munkálatokat finanszíroztak. Elindult a közvilágítás fejlesztése decemberben, amelynek következtében eddig 220 lámpát cseréltek ki 15 utcában. Ennek eredményeként 30–35 százalékos energia-megtakarítást lehet majd elérni. A következő hetekben 600 új fényforrás kerül a helyére, a tavasz első hónapjában pedig további 1340 korszerű lámpa kerül ki az utcákra – mondta a polgármester.

Ezek és más kihívások mellett a város szinte egész évben ünnepelt. Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulóján 2022-23 során számos program keretében emlékeztek a költőre. Erre az időszakra az ország két első számú vezetője, Orbán Viktor március 15-i és a Novák Katalin köztársaság elnök asszony novemberi látogatása tette fel a koronát – fogalmazott Domonyi László.

A rendezvényeken belül különlegesnek számított egy áprilisi esemény. Kiskőrös főterén egy helyi vállalkozó, Kovács Tamás lézersugaras kivetítés keretében a világűrbe juttatta ki a költő főtéri szobránál elhangzott Petőfi-verseket egy különleges technika segítségével. Bővítették a műfordítók parkjának a szoborcsoportját. Új testvérvárosi kapcsolatot alakítottak ki Petőfi Sándor fordítójának, Giuseppe Cassone szülővárosával, a szicíliai Notoval. A Petőfi200 program sorozat október 13–14-én könnyűzenei koncertekkel zárult.

A polgármester megemlítette azt is, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum az Év kiállítása címet nyerte el, majd köszönetet mondott a város azon közéleti személyiségeinek, szakembereinek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek is, akik támogatták a bicentenárium programjainak sikeres megvalósítását. Majd megjegyezte: ezzel azonban nem zárult le az év.

Az Év Múzeuma címet nyerte a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

Fotó: Barta Zsolt

A Petőfi Szilveszter rendezvényeit az idén is megtartják. Ennek keretében december 31-én, 16 órakor a szülőház előtt felavatják Tóth Dávid Petőfit ábrázoló szobrát. Domonyi László polgármester arra kérte a lakosokat, hogy a lehetőségekhez mérten járuljanak hozzá az alkotás költségeihez. A múzeum területén és a főtéren álló szobor is közadakozásból készült el a XIX. és a XX. században. A XXI. századi szobrot is hasonlóképpen kellene felállítani. Szó esett arról is, hogy egy helyi vállalkozás, a Kunság-Szesz Zrt. egy régi recept alapján készítette el azt az italt, amely Petőfi kedvence volt, az 1848-as pesti forradalom kirobbanásakor is szerepe lehetett, lélekerősítő volt a márciusi ifjak számára – mondta végül a polgármester.

Ezt ihatták a forradalmárok

Nagy László, a Kunság-Szesz Zrt. vezetője egy interjúban ezt nyilatkozta: „Petőfi-kutatók és szakértők segítségével a történelmi hagyatékból kerestük elő a korabeli receptet. Az eredeti recept így szól: Perkelt kávét kell őrleni, kétannyi mennyiségű czukrot törni, 24 óráig vagy tovább is reá öntött pálinkát, melly szilva vagy söprő égettbor lehet, hogy a kávé ízét és színét jobban magára vehesse, gyakorta felzavarni, minekutána már egészen megszínesedett, s a czukor elolvadott és a kávé jól leülepedett, más üveg söprejétől leszűrni, s így lehet használni. Ez kellemes és egészséges ital, mely sem nem gyújt, sem nem kábít. A kiskőrösi szakemberek a gyártás során az eredeti összetételt, a korabeli receptúrát kissé újragondolták, de megtartották annak lényegét a mai modern gyártástechnológiának és ízlésvilágnak megfelelően. Fűszeres illatú, nemes, zamatos, kissé sűrű, kávé ízű sötétlő nedűre. Olyan, mintha kávét innánk, enyhén édes és alkoholos kísérőízzel” – mondta Nagy László cégvezető.