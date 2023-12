A programok már pénteken este megkezdődtek, amikor Caramel adventi koncertje után forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel vendégelték meg a koncert közönségét a Szentháromság szobor előtti téren. Szombaton délelőtt disznótoros reggelivel és fűszeres punccsal is várták az érkezőket, akik helyi kézművesek termékeiből is vásárolhattak. A jótékonysági rendezvényt támogatói jegyekkel is lehetett segíteni, de minden felajánlást szívesen fogadtak a szervezők. Bolhapiac, betlehemi állatsimogató is színesítette a helyi katolikus egyházközség által szervezett programot, melynek során előadást tartott a gyerekek kedvence a Grimm-Busz Színház. A rendezvényen adták át új gazdáiknak a jótékonysági játékgyűjtés során felajánlott plüssfigurákat, társasjátékokat. Az Adventi Udvar szombaton 13 órakor zárja kapuit.