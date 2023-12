A polgármester péntek reggel a vizsgálat előtt kilépett a pártból, amelynek színeiben önkormányzati választást nyert 2019-ben. A közösségi oldalán tette közzé nyilatkozatát.

„A bajaiak továbbra is összefogást szeretnének az ellenzéken belül, ezt viszont nem tudom úgy képviselni és szolgálni, hogyha az egyik szövetséges párt ennyire élesen támadja a másikat. Ez a pártpolitikai konfliktus itt, helyben is torzsalkodást szült, ezt szeretném most lezárni a kilépésemmel” – fogalmazott a város első embere. Saját bevallása szerint függetlenként folytatja politikai pályafutását.